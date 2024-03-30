Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле 30 марта
Закупиться едой можно по шести адресам
30 марта 2024, 08:24, ИА Амител
Ярмарка в Барнауле / Фото: barnaul.org
Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле в субботу, 30 марта, сообщили в мэрии. На них можно купить мясо, овощи, фрукты и другие продукты.
Торговые площадки будут работать с 10:00 до 14:00 во всех районах города:
- Железнодорожный: сквер 60 лет СССР;
- Индустриальный: ул. Новосибирская, 16в.
- Ленинский: поселок Научный городок, 31.
- Октябрьский: сквер имени Германа Титова.
- Центральный: с. Лебяжье – ул. Центральная, 65а; Затон – ул. Водников, 11.
12:38:40 28-03-2024
ценники/продукты на ярмарках испортились на ярмарках
13:12:41 28-03-2024
Гость (12:38:40 28-03-2024) ценники/продукты на ярмарках испортились на ярмарках... куда еще-то портиться, если они изначально были так себе?
12:49:23 28-03-2024
Надо срочно закупаться, пока эти адреса не застроили доступным жильем.
Снесли все базары, автостоянки, стадионы, осталось ковш засыпать и вокзал на улицу Кулагина перенести.
13:44:44 28-03-2024
А где это такой сквер в ж/д районе - 60 лет СССР?