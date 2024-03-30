Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле 30 марта

Закупиться едой можно по шести адресам

30 марта 2024, 08:24, ИА Амител

Ярмарка в Барнауле / Фото: barnaul.org

Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле в субботу, 30 марта, сообщили в мэрии. На них можно купить мясо, овощи, фрукты и другие продукты.

Торговые площадки будут работать с 10:00 до 14:00 во всех районах города: