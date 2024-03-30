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Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле 30 марта

Закупиться едой можно по шести адресам

30 марта 2024, 08:24, ИА Амител

Ярмарка в Барнауле / Фото: barnaul.org
Ярмарка в Барнауле / Фото: barnaul.org

Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле в субботу, 30 марта, сообщили в мэрии. На них можно купить мясо, овощи, фрукты и другие продукты.

Торговые площадки будут работать с 10:00 до 14:00 во всех районах города:

  • Железнодорожный: сквер 60 лет СССР;
  • Индустриальный: ул. Новосибирская, 16в.
  • Ленинский: поселок Научный городок, 31.
  • Октябрьский: сквер имени Германа Титова.
  • Центральный: с. Лебяжье – ул. Центральная, 65а; Затон – ул. Водников, 11.
Барнаул Продукты

Комментарии 4

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Гость

12:38:40 28-03-2024

ценники/продукты на ярмарках испортились на ярмарках

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Элен без ребят

13:12:41 28-03-2024

Гость (12:38:40 28-03-2024) ценники/продукты на ярмарках испортились на ярмарках... куда еще-то портиться, если они изначально были так себе?

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Гость

12:49:23 28-03-2024

Надо срочно закупаться, пока эти адреса не застроили доступным жильем.
Снесли все базары, автостоянки, стадионы, осталось ковш засыпать и вокзал на улицу Кулагина перенести.

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Гость

13:44:44 28-03-2024

А где это такой сквер в ж/д районе - 60 лет СССР?

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