Продюсер "Бригады" захотел получить с Ивлеевой миллиард за ее вечеринку
Иншаков собирает коллективный иск
26 декабря 2023, 18:35, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Продюсер сериала "Бригада" Александр Иншаков собирается подать иск и взыскать с Насти Ивлеевой миллиард рублей после ее вечеринки в клубе "Мутабор". Его слова передают "Известия".
"Девушка заблудилась по полной программе. И не она одна. Надо их ставить на место", – заявил Иншаков.
По его словам, в случае победы деньги, полученные от Ивлеевой, направят на помощь участникам спецоперации, инвалидам, детям военнослужащих.
Иск, как заявил Иншаков, будет коллективным. Он также добавил, что уже нашел множество желающих подписать обращение в суд.
19:14:29 26-12-2023
Где подписать?
19:18:46 26-12-2023
Тож автограф поставлю!
19:24:08 26-12-2023
Меня не забудьте. Я тоже подпишусь.
19:29:30 26-12-2023
Тогда и Бригаду запретить!
20:05:12 26-12-2023
Тоже хайпануть решил Ишаков!
20:53:02 29-12-2023
Гость (20:05:12 26-12-2023) Тоже хайпануть решил Ишаков!... Эттт да
13:23:16 27-12-2023
все лица открылись, вся пелена слетела. Все предстали во всей своей природной сущности. Страшно, товарищи