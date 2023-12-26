Продюсер "Бригады" захотел получить с Ивлеевой миллиард за ее вечеринку

Иншаков собирает коллективный иск

26 декабря 2023, 18:35, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Продюсер сериала "Бригада" Александр Иншаков собирается подать иск и взыскать с Насти Ивлеевой миллиард рублей после ее вечеринки в клубе "Мутабор". Его слова передают "Известия".

"Девушка заблудилась по полной программе. И не она одна. Надо их ставить на место", – заявил Иншаков.

По его словам, в случае победы деньги, полученные от Ивлеевой, направят на помощь участникам спецоперации, инвалидам, детям военнослужащих.

Иск, как заявил Иншаков, будет коллективным. Он также добавил, что уже нашел множество желающих подписать обращение в суд.