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Продюсер "Бригады" захотел получить с Ивлеевой миллиард за ее вечеринку

Иншаков собирает коллективный иск

26 декабря 2023, 18:35, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Продюсер сериала "Бригада" Александр Иншаков собирается подать иск и взыскать с Насти Ивлеевой миллиард рублей после ее вечеринки в клубе "Мутабор". Его слова передают "Известия".

"Девушка заблудилась по полной программе. И не она одна. Надо их ставить на место", – заявил Иншаков.

По его словам, в случае победы деньги, полученные от Ивлеевой, направят на помощь участникам спецоперации, инвалидам, детям военнослужащих.

Иск, как заявил Иншаков, будет коллективным. Он также добавил, что уже нашел множество желающих подписать обращение в суд.

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Комментарии 7

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Гость

19:14:29 26-12-2023

Где подписать?

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Гена

19:18:46 26-12-2023

Тож автограф поставлю!

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Киркоров

19:24:08 26-12-2023

Меня не забудьте. Я тоже подпишусь.

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Гость

19:29:30 26-12-2023

Тогда и Бригаду запретить!

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Гость

20:05:12 26-12-2023

Тоже хайпануть решил Ишаков!

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Гость

20:53:02 29-12-2023

Гость (20:05:12 26-12-2023) Тоже хайпануть решил Ишаков!... Эттт да

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Гость

13:23:16 27-12-2023

все лица открылись, вся пелена слетела. Все предстали во всей своей природной сущности. Страшно, товарищи

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