Продюсер "Ласкового мая" Разин обратился в суд из-за песен в сериале "Слово пацана"

По его словам, на сериал полетят страйки из-за юридических проблем

06 декабря 2023, 20:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин обратился в суд из-за песен в сериале "Слово пацана". Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

Ответчиками в заявлении Разин указал вдову Юрия Шатунова Светлану, директора певца Аркадия Кудряшева и Лидию Григорян. Их он потребовал привлечь к уголовной ответственности. Поводом для подачи искового заявления стало то, что вышеуказанные лица дали разрешение на использование песен "Ласкового мая" в сериале.

Разин заявил, что он является единственным правообладателем песен, а из-за иска у сериала "Слово пацана" начнутся проблемы.