Продюсер "Ласкового мая" Разин обратился в суд из-за песен в сериале "Слово пацана"
По его словам, на сериал полетят страйки из-за юридических проблем
06 декабря 2023, 20:10, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин обратился в суд из-за песен в сериале "Слово пацана". Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.
Ответчиками в заявлении Разин указал вдову Юрия Шатунова Светлану, директора певца Аркадия Кудряшева и Лидию Григорян. Их он потребовал привлечь к уголовной ответственности. Поводом для подачи искового заявления стало то, что вышеуказанные лица дали разрешение на использование песен "Ласкового мая" в сериале.
Разин заявил, что он является единственным правообладателем песен, а из-за иска у сериала "Слово пацана" начнутся проблемы.
20:37:19 06-12-2023
Разиня баблишка хочет
20:56:05 06-12-2023
Начистите уже кто нибудь ему фейс как следует
06:03:31 07-12-2023
Разина давно пора посадить за мошенничество и эксплуатацию детдомовцев. Хоть похудеет на зоне. Мерзкий тип.
07:29:45 07-12-2023
Вот гаденыш зажравшийся!
11:18:49 07-12-2023
А надо их песни национальным достоянием объявить! Сколько составов страну околпачивало? 15?