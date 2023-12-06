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Продюсер "Ласкового мая" Разин обратился в суд из-за песен в сериале "Слово пацана"

По его словам, на сериал полетят страйки из-за юридических проблем

06 декабря 2023, 20:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин обратился в суд из-за песен в сериале "Слово пацана". Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

Ответчиками в заявлении Разин указал вдову Юрия Шатунова Светлану, директора певца Аркадия Кудряшева и Лидию Григорян. Их он потребовал привлечь к уголовной ответственности. Поводом для подачи искового заявления стало то, что вышеуказанные лица дали разрешение на использование песен "Ласкового мая" в сериале.

Разин заявил, что он является единственным правообладателем песен, а из-за иска у сериала "Слово пацана" начнутся проблемы. 

музыка

Комментарии 5

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20:37:19 06-12-2023

Разиня баблишка хочет

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Гость

20:56:05 06-12-2023

Начистите уже кто нибудь ему фейс как следует

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Гость

06:03:31 07-12-2023

Разина давно пора посадить за мошенничество и эксплуатацию детдомовцев. Хоть похудеет на зоне. Мерзкий тип.

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Гость

07:29:45 07-12-2023

Вот гаденыш зажравшийся!

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Гость

11:18:49 07-12-2023

А надо их песни национальным достоянием объявить! Сколько составов страну околпачивало? 15?

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