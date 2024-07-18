Продюсер рассказал, сколько за один концерт зарабатывает Леонид Агутин
Сумма может доходить до четырех миллионов рублей
18 июля 2024, 23:03, ИА Амител
Гитара / Фото: pxhere.com/ru/photo/1146895
Сергей Дворцов, продюсер, озвучил гонорар Леонида Агутина за выступления на частных мероприятиях. Его слова передает портал "Страсти".
По словам Дворцова, стоимость выступления Агутина может варьироваться от 1,5 до 3,5-4 миллионов рублей и зависит от статуса мероприятия и других факторов. Продюсер также отметил, что политические взгляды артиста могут оказать существенное влияние на его популярность и доходы в будущем.
Дворцов подчеркнул, что искренний патриотизм Агутина увеличивает его шансы на получение приглашений для выступлений на корпоративных мероприятиях и официальных государственных праздниках.
23:46:49 18-07-2024
Бедненько...
05:42:22 19-07-2024
Да хоть десять миллионов.Он же не ворует, а зарабатывает.Мы сами платим артистам за его концерты,когда ходим на них, покупаем их записи и т.д. Вопросов нет.
11:33:30 19-07-2024
Ключевое слово ЗАРАБАТЫВАЕТ, а не ворует из бюджета и взяток не берет.