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Продюсер рассказал, сколько за один концерт зарабатывает Леонид Агутин

Сумма может доходить до четырех миллионов рублей

18 июля 2024, 23:03, ИА Амител

Гитара / Фото: pxhere.com/ru/photo/1146895
Гитара / Фото: pxhere.com/ru/photo/1146895

Сергей Дворцов, продюсер, озвучил гонорар Леонида Агутина за выступления на частных мероприятиях. Его слова передает портал "Страсти".

По словам Дворцова, стоимость выступления Агутина может варьироваться от 1,5 до 3,5-4 миллионов рублей и зависит от статуса мероприятия и других факторов. Продюсер также отметил, что политические взгляды артиста могут оказать существенное влияние на его популярность и доходы в будущем.

Дворцов подчеркнул, что искренний патриотизм Агутина увеличивает его шансы на получение приглашений для выступлений на корпоративных мероприятиях и официальных государственных праздниках.

музыка

Комментарии 3

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Гость

23:46:49 18-07-2024

Бедненько...

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Гость.

05:42:22 19-07-2024

Да хоть десять миллионов.Он же не ворует, а зарабатывает.Мы сами платим артистам за его концерты,когда ходим на них, покупаем их записи и т.д. Вопросов нет.

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Гость

11:33:30 19-07-2024

Ключевое слово ЗАРАБАТЫВАЕТ, а не ворует из бюджета и взяток не берет.

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