Продюсер Разин оскорбил Кудрявцеву после ее поступка на шоу Малахова

Он заявил, что ведущая тоже бросила своего ребенка

28 января 2024, 15:25, ИА Амител

Андрей Разин / Кадр из телепередачи "Акулы пера"

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин жестко высказался о поступке Леры Кудрявцевой на шоу у Андрея Малахова. Пост он опубликовал в соцсетях.

Ранее Кудрявцева в эфире шоу облила водой женщину, которая рассказала, что ее лишили родительских прав на пятерых детей.

"Лера, как тебе не стыдно? Ты же бросила Жана. Родила, оставила его… Кстати, он не является сыном Сергея Ленюка. Он записал его на себя и воспитывал 16 лет", – написал Разин.

Продюсер назвал Кудрявцеву "бессовестной рожей" и добавил, что одна женщина, которая бросила ребенка, облила водой такую же.