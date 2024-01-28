Продюсер Разин оскорбил Кудрявцеву после ее поступка на шоу Малахова
Он заявил, что ведущая тоже бросила своего ребенка
28 января 2024, 15:25, ИА Амител
Андрей Разин / Кадр из телепередачи "Акулы пера"
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин жестко высказался о поступке Леры Кудрявцевой на шоу у Андрея Малахова. Пост он опубликовал в соцсетях.
Ранее Кудрявцева в эфире шоу облила водой женщину, которая рассказала, что ее лишили родительских прав на пятерых детей.
"Лера, как тебе не стыдно? Ты же бросила Жана. Родила, оставила его… Кстати, он не является сыном Сергея Ленюка. Он записал его на себя и воспитывал 16 лет", – написал Разин.
Продюсер назвал Кудрявцеву "бессовестной рожей" и добавил, что одна женщина, которая бросила ребенка, облила водой такую же.
16:13:21 28-01-2024
Оба стоят друг друга. У Разина своих скелетов хватает.
16:57:55 28-01-2024
В чужом глазу и соринку не видно, но на центральных каналах так себя не уважительно вести к другим людям, какая бы не была эта женщина, кто дал ей такое право, теперь так всем надо себя вести?
22:15:33 28-01-2024
Евдокия (16:57:55 28-01-2024) В чужом глазу и соринку не видно, но на центральных каналах ... Им все дозволено! Звезду на себя одела, сама не лучше, ненадо судить людей, да не судима будешь, каждую пятницу замуж выходите за детей, которые вам годятся в сыновья, а потом плачете вас бросают старух! Правильно и сделал, что ушёл этого и надо было ожидать! Учить таких надо, чтобы не совращали детей, а воспитывали своих и не бросали их с бабушками.!
17:20:19 28-01-2024
Мне тоже не понравился выпад Кудрявцевой. Высказывай свою позицию словами, ты же женщина, неужели до такого уровня оскорблений надо опускаться! Стыдно для Кудрявцевой!
21:21:20 28-01-2024
Любовь Коценко (17:20:19 28-01-2024) Мне тоже не понравился выпад Кудрявцевой. Высказывай свою п... Люба, для Леры это норма. она хабалка и матершинница так то
18:56:42 28-01-2024
Разин скоро лопнет от злости.....Ну, ушло твое время, смирись. А Лера правильно поступила - всякую шваль по ТВ показывать еще и оправдание ей искать - нонсенс!
20:17:31 28-01-2024
Удивляет, сколько женщин готовы опрадвать эту простигосподи. Сами, видимо, не далеко ушли. И я не про Леру.
23:07:58 28-01-2024
Гость (20:17:31 28-01-2024) Удивляет, сколько женщин готовы опрадвать эту простигосподи.... Вы вообще в теме? Речь идет не о мамаше, а о хамском поведении Кудрявцевой. Публичный человек не должен так себя вести. Тем более на центральном канале. Судя по ее выступлениям, она женщина - малограмотная, манерам не обучена.Поэтому и ведет себя так мерзко и отвратительно. И вы сами, видимо, не далеко ушли, коль оправдываете такое поведение. Это я про вас,гость.
08:42:05 29-01-2024
Гость (23:07:58 28-01-2024) Вы вообще в теме? Речь идет не о мамаше, а о хамском повед... Да не тебе определять, как кому себя вести. Почему до вас это не доходит?
10:42:35 29-01-2024
Гость (23:07:58 28-01-2024) Вы вообще в теме? Речь идет не о мамаше, а о хамском повед... Ну так ты такая же хамка. Ничем не лучше этой Леры.
13:20:48 29-01-2024
Эту молеподобную старую швабру с прокуренным голосом давно пора убрать со всех телеканалов. Вместе с Малаховым.
14:45:48 30-01-2024
Нарвалась она на забитую телятницу , а то получила бы в обратную что прилепленные ресницы отлепились.