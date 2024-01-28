Лера Кудрявцева облила водой участницу шоу Андрея Малахова

Ведущую возмутило то, что женщина оставила пятерых детей

28 января 2024, 09:46, ИА Амител

Фото: pxhere.com/ru/photo/1191485

Российская телеведущая Лера Кудрявцева в эфире программы "Привет, Андрей" облила водой гостью. Ее возмутила история женщины, оставившей пятерых детей.

Участница приехала на съемки, чтобы увидеться со своим 21-летним сыном, выросшим в приемной семье. По словам женщины, у нее было пятеро детей, которых забрали из семьи из-за ее проблем с алкоголем.

"Выпивать стала, руки резать, вешаться. Не надо было это делать, надо было в руки себя взять", – сказала женщина в эфире.

Сын участницы, выйдя из-за кулис, обнял биологическую мать и отметил, что не собирается ее судить. У Леры Кудрявцевой позиция была совсем другая. Ведущая плеснула в женщину воду из стакана и вышла из студии.