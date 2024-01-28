Лера Кудрявцева облила водой участницу шоу Андрея Малахова
Ведущую возмутило то, что женщина оставила пятерых детей
28 января 2024, 09:46, ИА Амител
Российская телеведущая Лера Кудрявцева в эфире программы "Привет, Андрей" облила водой гостью. Ее возмутила история женщины, оставившей пятерых детей.
Участница приехала на съемки, чтобы увидеться со своим 21-летним сыном, выросшим в приемной семье. По словам женщины, у нее было пятеро детей, которых забрали из семьи из-за ее проблем с алкоголем.
"Выпивать стала, руки резать, вешаться. Не надо было это делать, надо было в руки себя взять", – сказала женщина в эфире.
Сын участницы, выйдя из-за кулис, обнял биологическую мать и отметил, что не собирается ее судить. У Леры Кудрявцевой позиция была совсем другая. Ведущая плеснула в женщину воду из стакана и вышла из студии.
"Пришла, поплакала, и ее простить, что ли, надо? Я не такая добрая, как вы все. У меня даже руки трясутся", – объяснила свой поступок Кудрявцева.
09:54:41 28-01-2024
Кто кого?
16:02:10 28-01-2024
Гость (09:54:41 28-01-2024) Кто кого?... Такие матери ,столько горя и душевной травмы приносят своим детям, им плевать когда их дети плачут,когда им хочется к маме и ее теплых слов, как они страдают никому не понять .я бы эту тетку помоями облила....повеселилась в свое удовольствие ,дети выросли навсегда с болью в душе....
23:32:22 28-01-2024
Юля . (16:02:10 28-01-2024) Такие матери ,столько горя и душевной травмы приносят своим ... Об этом судить только не Кудрявцевой. Сама в молодости бросила крохотного ребенка родителям и смылась. Ребенок вырос без нее. Теперь она белая и.пушистая.
00:32:13 29-01-2024
Юля . (16:02:10 28-01-2024) Такие матери ,столько горя и душевной травмы приносят своим ... Не стоили так вести себя в прямом эфире
02:43:10 29-01-2024
Юля . (16:02:10 28-01-2024) Такие матери ,столько горя и душевной травмы приносят своим ... Как вы правильно написали прямо с самого начала, действительно есть матеря, которые приносят горя и душевной травмы, дети страдают потом всю свою жизнь.
14:46:39 29-01-2024
Лина (02:43:10 29-01-2024) Как вы правильно написали прямо с самого начала, действитель... Алкоголь только усугубляет преступления! Оставить умирать в туалете младенца...таким место в исправительной колонии! Нельзя таких оправдывать. Хорошо что правительство обязывает выплачивать алименты на брошенных детей.
10:04:04 28-01-2024
Всё это хайп и пиар,только грязный и не приятный (простую женщину да из народа,да побитую жизнью,да грешную облить и обругать в прямом эфире,это просто закат её карьеры - пусть едет к Ивлеевой поплакаться ) То развелась,то нет,то ребёнка взяла из приюта,то любовник у неё из команды Эрнста и ещё чего-нибудь.Пришла на телевидению благодаря блатным бандитам,стареет и нужен пиар вот и всё ,а с такими уже выходками в обще надо убрать с телеэкранов. Не получится у неё прыгнуть выше пупка. Пора чистить наших звёзд.
11:30:06 28-01-2024
гость (10:04:04 28-01-2024) Всё это хайп и пиар,только грязный и не приятный (простую же... ]лера наглая
12:44:57 28-01-2024
гость (10:04:04 28-01-2024) Всё это хайп и пиар,только грязный и не приятный (простую же... огосподи... откуда вы знаете столько подробностей из жизни третьесортный звездульки?
15:38:42 28-01-2024
Элен без ребят (12:44:57 28-01-2024) огосподи... откуда вы знаете столько подробностей из жизни т... Господи пишется с большой буквы
16:14:15 28-01-2024
Человек (15:38:42 28-01-2024) Господи пишется с большой буквы... в моем написании это выглядит так. а вы перед кем хотите приклоняться, того и пишите с какой хотите буквы, только к посторонним людям с вашими господами не лезьте, пожалуйста.
12:56:24 28-01-2024
гость (10:04:04 28-01-2024) Всё это хайп и пиар,только грязный и не приятный (простую же... Хватит бред нести. Нервы сдают у всех. Я за свою жизнь и в силу своей работы насмотрелась на таких "простых женщин из народа". Осознала она видите ли. Правильно Кудрявцева сделала, только мало водой, надо еще и стаканом нахлобучить
16:46:12 28-01-2024
гость (12:56:24 28-01-2024) Хватит бред нести. Нервы сдают у всех. Я за свою жизнь и в с... Хайпанула бабёнка ! Сын , простил. А она , видите ли... не сдержалась !!! Зря сынок , на место её , не поставил !
18:43:12 28-01-2024
гость (12:56:24 28-01-2024) Хватит бред нести. Нервы сдают у всех. Я за свою жизнь и в с... Правильно сделала
20:01:36 28-01-2024
Гость (18:43:12 28-01-2024) Правильно сделала... Лера,как медийное лицо,публично не имела права так поступить с женщиной.У нас существует основной закон-Конституция,где написано,что личность каждого человека неприкосновенна ,а она нарушила Конституцию и еще публично. Ее поступок вызывает отвращение.Эту женщину надо понять и простить,никто не знает,что пережила эта женщина. А Кудрявцеву перестала уважать,не за что.
23:20:01 28-01-2024
Мила Лунина (20:01:36 28-01-2024) Лера,как медийное лицо,публично не имела права так поступить... Согласна на всё 100℅ никто не имеет право судить её. Она себя сама осудила и поняла.
01:14:49 29-01-2024
Мила Лунина (20:01:36 28-01-2024) Лера,как медийное лицо,публично не имела права так поступить... Последнее время Лера зазвездилась.Я не я прямо...
19:56:03 29-01-2024
Мила Лунина (20:01:36 28-01-2024) Лера,как медийное лицо,публично не имела права так поступить... Может и нельзя было так делать, а я знаю очень близко женщину,которая четверых детей бросала мамаше с рождения. Один уже женился, она уже бабушка. А как они ее ценят.. вышла замуж родила ещё двоих,не особо нужных. И пособия получает. И гуляла и гуляет на сб катушку. И таких ценят. Где справедливость,скажите? Других двоих тоже свекровь вырастила. Вот так!!!
22:38:02 28-01-2024
гость (12:56:24 28-01-2024) Хватит бред нести. Нервы сдают у всех. Я за свою жизнь и в с... И что теперь? Обливать всех водой? Это по-вашему красивый поступок? Ирина Круг совсем по другому поступила
03:19:59 29-01-2024
гость (12:56:24 28-01-2024) Хватит бред нести. Нервы сдают у всех. Я за свою жизнь и в с... Я согласна с Лерой. Ненавижу матерей, которые, забыв о детях, жили в свое удовольствие, а потом, когда дети выросли, просят прощения... Лера, ты права!
13:35:06 28-01-2024
гость (10:04:04 28-01-2024) Всё это хайп и пиар,только грязный и не приятный (простую же... 133 лайка? Найдутся у вас силы признать, что боты делают кассу?
15:09:17 28-01-2024
гость (10:04:04 28-01-2024) Всё это хайп и пиар,только грязный и не приятный (простую же... Защищаете старую алкоголику, нагулявшую и бросишь пятерых? Вы из той же серии.
20:14:23 28-01-2024
Евлампий (15:09:17 28-01-2024) Защищаете старую алкоголику, нагулявшую и бросишь пятерых? В... Излагайте свои мысли правильно! Русская???
20:19:19 28-01-2024
гость (10:04:04 28-01-2024) Всё это хайп и пиар,только грязный и не приятный (простую же... Пиар нужен вам это вы прыгаете выше пупка обвиняя Леру в нормальной реакции на мать-кукушку бросившую на произвол судьбы ПЯТЕРЫХ детей нуждающихся в защите и любвиДавайте оправдаем всех кто бросил детей и откроем больше приютов а они пусть от трудной жизни пусть рожают и рожают.
02:17:27 29-01-2024
Гость (20:19:19 28-01-2024) Пиар нужен вам это вы прыгаете выше пупка обвиняя Леру в но... Мезкая бабенка лера. Тварь Терпеть ненавижу.
20:22:50 28-01-2024
гость (10:04:04 28-01-2024) Всё это хайп и пиар,только грязный и не приятный (простую же... Да,к сожалению ,на ТВ сплошной пиар .То Гагарина не сдержанно пиарится на Голосе,то Кудрявцева ведёт себя вызывающе.
21:52:22 28-01-2024
Юля . (16:02:10 28-01-2024) Такие матери ,столько горя и душевной травмы приносят своим ... Правильно сделала! Хоть кто должен был дать понять этой мамашке сколько бед она причинила своим детям!!!! Согласна с Лерой!!!!
22:35:08 28-01-2024
гость (10:04:04 28-01-2024) Всё это хайп и пиар,только грязный и не приятный (простую же... Согласна. Переборщила Лера. Сама тоже не святая.
01:19:58 29-01-2024
гость (10:04:04 28-01-2024) Всё это хайп и пиар,только грязный и не приятный (простую же... На счёт Лериной карьеры - ЗАВИДУЙТЕ МОЛЧА! А насчёт стакана воды - МОЛОДЕЦ! Она эту ситуацию пропустила через свою душу.
10:25:33 28-01-2024
Лера указ Путина, "рожать много" не слыхала ?
15:10:16 28-01-2024
Гость (10:25:33 28-01-2024) Лера указ Путина, "рожать много" не слыхала ? ... Вы сколько родили?
10:31:02 28-01-2024
В неё вселился Жириновский! И не выходит...
13:24:47 28-01-2024
Гость (10:31:02 28-01-2024) В неё вселился Жириновский! И не выходит...... Да это это её генетическое быдлятство к старости выходит наружу..которое она старалась скрывать в молодости.
11:13:22 28-01-2024
Да она Лолиту переплюнула. Убрать с эфиров эту хамку!
11:27:41 28-01-2024
Все правильно сделала Лера! приехала по светится в телевизоре,бросила ребенка в уличном туалете, приемные родители лечили ему ноги, явно все это отразилось на здоровье ребенка.Жила в свое удовольствие недомамаша,надо было сразу в роддоме оставлять, представляю что дети видели и пережили.Это просто в голове не укладывается.
17:07:37 28-01-2024
Елена (11:27:41 28-01-2024) Все правильно сделала Лера! приехала по светится в телевизор... Лера все правильно сделала. Жаль в стакане была только вода. А хайп Лере не к чему. У нее и так известности достаточно. А те кто Кудрявцеву хаит, завидуйте молча. И выглядит хорошо, и известность.
17:28:23 28-01-2024
Елена (11:27:41 28-01-2024) Все правильно сделала Лера! приехала по светится в телевизор... А сама Кудрявцева бросила сына в молодости,это нормально да.
11:30:12 28-01-2024
Поражает одно обстоятельство - по нтв постоянно "чистят" Пугачеву, и других.А эту Леру с ее гнилым смехом держите на шоу.После такого поступка(а это похуже голой вечеринки срочно убрать со всех эфиров эту "звезду".Простые люди для нее "быдло".Плохой человек эта лера.
11:33:41 28-01-2024
Жизнь не для всех красна собак жалеем а может эта плохая женщина, и не видела лучшей жизни, судить да рядить легче Просто Кудрявцевой повезло по жизни, но мне этот ее жест не красит.
11:45:36 28-01-2024
Было противно смотреть на двух подружек Леру и Гордон (вторая во всем подражает Кудрявцевой). Прямо чуть ли не в рот ей заглядывает.. И в это том случае с водой . Как две белые вороны на этой передачи Малахова. К чему такая выходка... Себя просто скомпроминтировала и вообще, надоела уже мелькает чуть ли не в каждой передаче и действительно всякую чушь про свою семейную жизнь публикует.
11:46:51 28-01-2024
А сама Лера своего ребенка отдала на воспитание своей маме. Оправдалась, мол молодая родила, бестолковая. (в 20 лет бестолковая?
11:47:46 28-01-2024
гость (10:04:04 28-01-2024) Всё это хайп и пиар,только грязный и не приятный (простую же... Она прыгнула только не выше пупка а ниже ...
12:07:22 28-01-2024
не носила ее сапог , прям уж плескаться сразу водой , что за реакция не адекватная? при чем тут доброта ?или это на публику все?
12:31:33 28-01-2024
Зря
12:34:19 28-01-2024
Правильно сделала,что плеснула,а то рожают детей ,бросают живут в свое удовольствие,а потом на ТВ едут.заче м ?,Если ты чувствуешь свою вину,съезди покайся и попроси прощения без камер.она этого не сделала,а тут вся такая белая пушистая.Молодец Лера !!!
16:41:44 28-01-2024
Гость (09:54:41 28-01-2024) Кто кого?... Я знаю эту женщину, она жила у нас в Архангельскои области, с первым мужем, у них родилось 3 мальчика, и в молодости она пила , мимо рта не пропускала, потом от мужа сбежала в Беларусь, потом мужа посадили, и она совсем пошла в разнос, родила еще двух парнеи, от другого, но жить с ним не стала, старших троих ребятзабрала сестра яНаташа, своих детеи у нее нет, ребята выросли, что теперь судить, Лена сама себя наказала, и будет этот крест нести до конца жизни.
20:26:24 28-01-2024
Валентина (12:34:19 28-01-2024) Правильно сделала,что плеснула,а то рожают детей ,бросают жи... А, Лера кто, чтобы судить... Сама мат перемат несёт... У самой по молодости грехи были
21:50:46 28-01-2024
Гость (20:26:24 28-01-2024) А, Лера кто, чтобы судить... Сама мат перемат несёт... У сам... Всё верно! Бога изомнила! Не суди , да и не судим будешь!!!
12:36:00 28-01-2024
Я смотрела этот эфир передачи и тоже была возмущена её выходкой......кто ей дал право судить эту женщину.Мы не знаем её жизни, не знаем , почему она так поступила , а эта взала и вылила на неё стакан воды, даже Малахов опешил))))..... Дура, внимания захотелось☹😡
13:58:41 28-01-2024
Гость (12:36:00 28-01-2024) Я смотрела этот эфир передачи и тоже была возмущена её ... Лера!!! Молодец!??
15:03:42 28-01-2024
Гость (12:36:00 28-01-2024) Я смотрела этот эфир передачи и тоже была возмущена её ... Не знаем, это когда одного ребенка кинула. А она 5 детей бросила. И ещё думать, что ее заставило. Спать с мужиком и нарожать, а потом кинуть. Какие могут быть оправдания
12:46:59 28-01-2024
Были не просто удивлены, были шокированы. Кудрявцевой идет шестой десяток, а ума, как 3 пима. Кто она такая??? Отборным матом разговаривает, сейчас на унижении решила пропиарится. Грязь. Передачу можно было дальше и не смотреть. Лица у участников надо было видеть. Малахов поступил низко. Жаль парня, который с такой радостью приехал на эту передачу и какая-то тетя испортила всю радость. Парень покинул это заведение. Представить трудно, что он чувствовал. Какую встречу ему подготовили с матерью. Нашлась судья Кудрявцева. Слезы душат, больно за пацана. Урезоньте эту ведущую, она никто, чтобы судить судьбы. Квартет их зависть больше не показыаайте. Выперли себя на посмешище. Дождутся, что с ними также поступят. Певуньи безголосые. Извинится пусть перед парнем, она его унизила, а не ту женщину. Наверное закат на носу и решила пиара. Ни разводы, ни сын ее, ни связи, ни переделанное лицо, не интересно. Гордон бы подсказала постаревшей подружке, что возраст берет свое.Забыть бы эту передачу, как страшный сон. Все участники были ошелмлены, некоторые Слезы вытирали
14:02:37 28-01-2024
Гость (12:46:59 28-01-2024) Были не просто удивлены, были шокированы. Кудрявцевой и... Все верно , испортили эти две старушки и передачу и парню настроение осадок у него останется на всю жизнь. Не высовывайтесь со своим дуэтом тьфу!!!
19:35:59 28-01-2024
Откуда такая вседозволенность Кудрявцевой,кто ее уполномочил людей оскорблять? Где бы не находилась Кудрявцева,от нее несоразмеримое быдлячество,тем более, на Российском телевидении,открыто.Чем она лучше той ,которую облила?
20:23:59 28-01-2024
Гость (12:46:59 28-01-2024) Были не просто удивлены, были шокированы. Кудрявцевой и... А вы не шокированы количеством брошенных детей и вас не шокируют их следы и трагедии.Это вы бессердечные шокируете нормальных людей.Или я не права и вы воспитываете прием ных детей и жалеете матерей бросившихих.
21:57:50 28-01-2024
Гость (12:46:59 28-01-2024) Были не просто удивлены, были шокированы. Кудрявцевой и... М-да... Парень был ошеломлён и , мне кажется , подавлен.
13:01:19 28-01-2024
Гость (09:54:41 28-01-2024) Кто кого?... Пусть Лера себе рожу обольет где её сын она сама его бросила а строит из себя незнай кого
13:26:39 28-01-2024
Гость (09:54:41 28-01-2024) Кто кого?... Какой позор !Медийная личность должна вести себя достойно и сдерживать свои эмоции.Кто ее вообще позвал на эту передачу ? Кудрявцева вообще ведёт себя везде вызывающе , взять хотя бы супер стар ,великий "музыкант " критикует ,ничего в этом не смыслит.
13:34:08 28-01-2024
Умойте ее перед эфиром, может сменят название своего дуэта с Катериной. Не трудно представить, как его можно обозвать.
13:45:53 28-01-2024
Не нам судить эту женщину, мы все не без греха. Лера не права
13:48:23 28-01-2024
Лера не права, не судите и судим не будешь! Ни кто не давал ей право унижать человека.
13:57:45 28-01-2024
Низко,мерзко,противно.
13:59:58 28-01-2024
Не суди, да не судим будешь.
14:12:56 28-01-2024
Руки трясутся? Вперед, на прием к психиатру. Смотри ка, судьей себя возомнила! Слишком много уже тебя в телевизоре! Надоела!
14:14:24 28-01-2024
Передачу надо было до конца смотреть. Лера, извинилась. Мать кукушка не путёвая у сына прощения просила, всё это в конце передачи. А Лера, молодец! Да, не сдержалась. Но она права. А пятерых детей бросить на произвол судьбы? Родить, и оставить в туалете? Женщины, Вы кого судите? Леру? Которая ей лицо умыла?
14:15:13 28-01-2024
Кудрявцева, опомнись! Кто дал право так себя вести? Вспомни себя, своё прошлое, не было ошибок?
16:42:08 28-01-2024
Елена (14:15:13 28-01-2024) Кудрявцева, опомнись! Кто дал право так себя вести? Вспомни ... ошибок? бросить пятерых детей- это ошибка?! да эту самку утопить в тазу надо было, не водой сполоснуть.
01:21:43 29-01-2024
Елена (14:15:13 28-01-2024) Кудрявцева, опомнись! Кто дал право так себя вести? Вспомни ... 100%!!!!!
14:16:45 28-01-2024
Надоело смотреть на зазвездившихся.Говорить могла что угодно но не обливать водой .Позор нет своего достоинства.
14:19:00 28-01-2024
Александр (13:01:19 28-01-2024) Пусть Лера себе рожу обольет где её сын она сама его бросила... А я считаю что это Малахов и его команда ведут себя не корректно Молодой человек приехал с такой радостью что его пригласили заметили ч л он чего достиг и знаете как ложка дёгтя приезд егоо матери придёт время и он разбирается а сейчас я думаю кроме горечи и разочарования ничего от этой передачи у него в душе не осталось
14:23:14 28-01-2024
Конечно,женщине нет оправданий. У меня мама с тремя детьми маленькими уехала от мужа тирана в никуда. В деревню,устроилась на работу,много работала,мы были сыты,почти лучше всех одеты. Когда она отдыхала,я не знаю. Спасибо ей за это. Но вести себя,как Кудрявцева,это вообще отвратительно. Ну сколько можно их везде приглашать, поэтому они считают себя незаменимыми и несут что захочется. Нервы показывай дома,если не умеешь вести себя. Вот муж и запил,так как ведут себя по хамски. Лолита тоже все обвиняла последнего мужа. Да жить с ней можно сойти с ума. Гнать их всех с экранов. Неужели в новой маске будет Киркоров? Тогда будет жесть. Руководители каналов,вы когда-нибудь прислушаетесь к голосу народа. Все возмущаются ,а вы не слушаете нас. Уже противно на них смотреть. Как налоги уплатить ,они плачут,что денег нет . А как не в ту дверь войти или не в тот самолёт сесть,это они. А Киркоров вообще стал отвратительным и все прощается ему.
14:27:44 28-01-2024
Кто представляет наше центральное телевидение? А вот такие Леры. Как можно в дальнейшем смотреть передачи с такой " телеведущей"? Гнать с экрана таких " певуний". Не ума, не голоса.
14:40:50 28-01-2024
Лера ведёт себя на публику ,ззездонулась
14:41:35 28-01-2024
Кто она Кудрявцева, эти звездульки скачут всю жизнь по мужикам и пиарятся.Противно смотреть на певичек бездарные. Вообще пора заменить её как ведущую.
14:46:44 28-01-2024
За такие поступки надо отвечать Женщина из Белоруссии, может найдется в Белоруссии адвокат и подаст в суд на Кудрявцеву за оскорбление личности Женщина платит алименты, работает на такой тяжёлой работе Вот и будет ей какая то помощь, хочется извиниться перед этой женщиной
14:49:38 28-01-2024
Теперь понятно почемуКудрявцева в клинине неврозов частый гость,давно стыдно заочно за ее поведение на програмах с ее участием ,пративно смотреть
14:54:07 28-01-2024
Все правельно она сделала. Жалко види те ли мамашу. Какая она мамаша. 5 детей бросила, жалейте ее. Нет, никаких не может быть оправданий. Жила всю жизнь бухала, а на старости пожалейте, она вся такая больная. Люди в войну не бросали детей, в голодовку. Таких не жалко. Ничего святого. Это не женщина. И нет ей оправданий. И я на стороне Леры. Не хочу в эфире грубить. Спасибо, что есть такие люди, что дали тепло, заботу, любовь этим детям.
14:56:18 28-01-2024
Во - первых, мнение Леры никто не спрашивал. Много народу было , но никто такого себе не позволил . Обнаглевшая тварь. Выгнать ее ото всюду. Давай бы все на бедную женщину воду лить и стаканы бросать . Лере надо было извиниться перед молодым человеком. Ему каково. Но он наверно в шоке и растерян был как и Малахов. Пришли. Сцена оскуднела. Пугачевой с Киркоровым не стало. В коровник их , а не на сцену после такого .
20:12:16 28-01-2024
Лана (14:56:18 28-01-2024) Во - первых, мнение Леры никто не спрашивал. Много народу бы... А ваше мнение разве кому то важно и называть нормальную женщину-мать тварью это что?ВыСебе это позволяете от хорошего воспитания или вседозволенности только для себя любимой?
15:17:14 28-01-2024
Такая передача у Андрея была душевная. Но какая-то мочалка, решив пропиариться, всё обо##ала. Андрей, тебе это надо?
16:44:51 28-01-2024
Людмила (15:17:14 28-01-2024) Такая передача у Андрея была душевная. Но какая-то мочалка, ... конечно надо. ради этого такие программы и затеваются, в принципе. посмотрите как комментаторы напалмом жгут))
15:20:51 28-01-2024
Такая передача у Андрея была душевная. Но какая-то мочалка, решив пропиариться, всё обо##ала. Андрей, тебе это надо? Таких неконтролируемых своё поведение гостей не нужно принимать иначе рейтинг передачи упадёт.А Лера пусть обратится к психиатру
15:21:44 28-01-2024
А как понять Малахова, который послал Михаила Мамонтова на три буквы, что не захотел снять безболку с изображением флага России....
16:00:32 28-01-2024
Ирина (15:21:44 28-01-2024) А как понять Малахова, который послал Михаила Мамонтова на т... Вы, похоже, заблудились на просторах интернета. Нет никакого Мамонтова, и никто его не посылал. Что касается, Мамаева, то сидел он в бейсболке, только вы проспали эту передачу. Учитесь отделять мух от котлет.
15:47:53 28-01-2024
Кто ТАКАЯ!!!! Эта Кудрявцева!!!!Судья нашлась!!!! КУКЛА Барби!!! Тем более так себя вести!!! Тем более на чужой передаче!!! Только настроение всем испортила!!!! Лезут с Гордон со своей песней!!! Везде вырезают! Так хоть здесь повыделываться! Так даже пьяная баба не поступит! РАЗДРАЖАЕТ после передачи "Супер Стар!! Сама себя назвала БАБА Яга!!!! Пора Тоже на покой!!!! Каково сыну было!!!!
16:10:08 28-01-2024
Лариса (15:47:53 28-01-2024) Кто ТАКАЯ!!!! Эта Кудрявцева!!!!Судья нашлась!!!! КУКЛА Барб... Вот именно, была приглашена в качестве гостьи , как и остальные сидевшие за столом, а возомнила себя хозяйкой и стала руки распускать. Устроила скандал, парнишка чуть не плакал. Испортила встречу матери и сына, нахамила , а потом, как ни в чем не бывало, с Гордон отплясывала и улыбалась. Хамка!
17:07:20 28-01-2024
Лариса (15:47:53 28-01-2024) Кто ТАКАЯ!!!! Эта Кудрявцева!!!!Судья нашлась!!!! КУКЛА Барб... О детях здесь кто-нибудь думает? Хорошо, что живы, хорошо, что выросли. А могло быть и не так... К кому бы сейчас шла каяться? Нет прощения таким матерям. На шоу они пришли. Лера не сдержалась. Смотрю много о детях брошенных, сколько они мучаются, пока растут, тяжело сдерживаться.
21:35:39 28-01-2024
Гость (17:07:20 28-01-2024) О детях здесь кто-нибудь думает? Хорошо, что живы, хорошо, ч... А если бы все так или иначе не содержались? Нужно было тогда этой женщине устроить самосуд! Люди! Оставайтесь людьми.
16:14:56 28-01-2024
Я считаю,что женщина сама себя наказала,и всё -таки она нашла в себе мужество и приехала на передачу и не нам её судить. А поступок Кудрявцевой просто возмутительный,слишком много себе позволяет,от этой её выходки осталься неприятный осадок от всей передачи.
16:28:39 28-01-2024
Светлана (14:54:07 28-01-2024) Все правельно она сделала. Жалко види те ли мамашу. Какая о... Здесь речь не про мамашу!!!!
16:37:55 28-01-2024
Хорошая ранее БЫЛА передача. Зачем было допускать этот балаган? Зачем пригласили Кудрявцеву? Она же не может без пиара. А все, что было уже после омерзительной выходки этой куклы невозможно было смотреть без тяжёлого осадка. Все песни, танцы уже были просто не к чему Очень тяжёлый осадок остался, жалко мальчишку.
16:44:20 28-01-2024
Кудрявцева что святая? Накинулись на человека как будто на базаре!
16:48:42 28-01-2024
Какая бы не была эта женщина, так Лере нельзя было поступать! И это все поняли! А Андрей даже сразу извинился за такой поступок! Лере это самой неприятно было и стыдно, что она быстро ушла.
16:54:21 28-01-2024
Гость (09:54:41 28-01-2024) Кто кого?... Полностью поддерживаю всех кто осудил поведение Кудрявцевой. Эту истеричку давно пора убрать с эфира ведёт себя отвратительно. А Малахов на иконы крестится а сам пиарится на грязных историях.
16:59:48 28-01-2024
Такой осадок после вчерашней передачи....кто она такая, Кудрявцева, да и Гордон такая же..... Парню настроение испортили, надо полагать, что у него на душе прсле этой передачи! Зачем было ворошить прошлое? Подняли всё.....зачем, это же не передача "жди меня". Слов нет! Малахов, кто монтировал это, Вы головой думали? Зачем была эта встреча с матерью, ЗАЧЕМ? И снова запели, засмеялись, весело, парень ушел....ужас! Да еще этих двух мочалок выпустили с дурацкой песней две старые тетки, фу..... Мне кажется, после этой передачи, рейтинг упал на глазах! Андрей, не продумано было.....и в этом виноват прежде всего ТЫ!
17:10:34 28-01-2024
Кудрявцева срочно убрать ,эта гниль!!!!!!!! Своих детей воспитывай, достань бревно из своего глаза!
17:14:33 28-01-2024
Гость (12:46:59 28-01-2024) Были не просто удивлены, были шокированы. Кудрявцевой и... Не завидуйте!!! Такой как Лера вам не быть!!! Пусть поют они с Катей! Молодцы!!! Не надо завидовать!!! Не нравиться - не смотрите!!!
17:19:46 28-01-2024
Лерка попутала передачи, это не " Секрет на миллион " , пришла гостьей, веди себя достойно, не роняй рейтинг чужой передачи. Есть хорошая русская пословица " Посади свинью за стол, она и ноги на стол" . Это как раз про неё. Ещё вот " Унижая других, никогда не возвысишься сам". Лера и Катя Гордон -либидо ( слова из их деб песенки)
17:22:10 28-01-2024
Мне тоже не понравилось поведение Кудрявцевой ( сама вылезла из грязи и возобновила себя богом) . Гнать их всех с телевиденья. После этой выходки Леры не хочу смотреть программы где она участвует и вообще противная женщина.
17:22:31 28-01-2024
Правдолюбцы недоделанные! Правильно сделала, надо было ни водой, а дерьмо. Детей кинула, теперь пришла поплакалась- бедная, простите, ошибку допустила. Умники, вы попробуйте ребёнка вырастить, а потом такая тварь приходит и слезы льет
17:24:05 28-01-2024
Кудрявцева очень не корректно себя повела ее сын простил она дала ему жизнь,все совершают ошибки в жизни! Но никак уж не Кудрявцевой судить эту женщину,она не Бог!
17:25:24 28-01-2024
Во первых , не понравилось, что из душевной передачи про песни и доброту, попытались сделать, что то подобие " Жди меня". Абсолютно это было не кстати. Думаю парню и так не легко было рассказать про свою жизнь. Говорят, не суди людей, за то , что они совершили, не такие грехи , как ты. Все мы грешны и не нам судить, кто прав в этой жизни, а кто нет. Было противно смотреть на Леру изначально, а после того, как повела себя, вообще слов нет. И после этого спокойно с улыбкой, петь на сцене " Дамы за 30". Мне этого не понять
17:34:56 28-01-2024
Я считаю, здесь вина редакторов передачи, пригламивших эту "героиню" в студию. Можно было ограничиться видеосюжетом об этой мамаши и дать адрес сыну, чтобы он сам решил на едине, будет он с ней общаться или нет. Это ведь не мерзкие передачи НТВ "За гранью" или "ДНК", а передача, где героями и приглашенными становятся достойные и талантливые люди.
17:35:39 28-01-2024
Местные яжмамки беснуются в камментах! Смешно и грустно!
17:36:07 28-01-2024
Никто не в праве осуждать эту женщину,кроме ее детей,а Кудрявцевой лечиться надо,сработала на публику,всю передачу испоганила,мальчику все испортила.
17:38:57 28-01-2024
Противно когда они называют себя знаменитостями знаменитости, это те кто создал вакцину от ковида,кто конструирует и отправляет в космос корабли,летит в космос, и те кто сейчас защищает нашу Родину вот это знаменитости! Честь им и Слава!!!
17:39:11 28-01-2024
Мне тоже не понравилось поведение Кудрявцевой ( сама вылезла из грязи и возобновила себя богом) . Гнать их всех с телевиденья. После этой выходки Леры не хочу смотреть программы где она участвует и вообще противная женщина.
17:41:18 28-01-2024
Все кто за бабу Леру, это электорат Баскова и Киркорова.
18:26:38 28-01-2024
Гость (17:41:18 28-01-2024) Все кто за бабу Леру, это электорат Баскова и Киркорова.... Все, кто смотрит телевизор, электорат больницы им. Эрдмана. И не важно за кого вы топите, за Леру или за не сдвигающиеся ноги.
17:44:26 28-01-2024
Гость (12:46:59 28-01-2024) Были не просто удивлены, были шокированы. Кудрявцевой и... А больше всего неправ в этой ситуации ведущий Малахов.Это он безграмотно подготовил эту встречу.И сыну какой моральный стресс нанёс и матери.Я её не оправдываю, но выносить это на унижение и посмешище,очень низко, непрофессионально.Раньшше с удовольствием смотрела все его передачи, а теперь даже видеть не хочу.Видимо тоже начинает звездиться.
17:47:34 28-01-2024
Лариса (15:47:53 28-01-2024) Кто ТАКАЯ!!!! Эта Кудрявцева!!!!Судья нашлась!!!! КУКЛА Барб... Совершенно верно
17:50:19 28-01-2024
Было очень неприятно смотреть, как люди, считающие себя звездами, фамильярно обращались с простой, слабой женщиной. Поливали её водой, подходили к ней и заставляли обниматься с сыном. Почему-то считают себя в праве обращаться с посторонним человеком как с собственной рабыней.
17:55:57 28-01-2024
За все наши поступки и грехи нас может судить только Господь Бог! Тебя пригласили на передачу,так сиди и слушай как человек,а то как две выскачки,смотреть противно на этих девиц было!
17:56:01 28-01-2024
Когда у нас в городе закрылись все пять заводов,многие остались без средств существования. Даже тем кто находил работу не платили. Жизнь лет десять была как страшный сон.Весь этот шоу бизнес вместе с богатыми поклонниками живут в другом мире и очень далеки от проблем простого народа
18:02:00 28-01-2024
Кудрявцева не Бог и судить кого либо не имеет права,повела себя по хамски!
18:03:07 28-01-2024
Программу, после хамской выходки Кудрявцевой смотреть не стали, программа смазана, да и настроение пропало. А малахов ещё тот провокатор. Шоу бизнесу каюк.
18:18:26 28-01-2024
О боже, опять раздули проблему, эта Лера всегда так себя ведёт и никому дело до этого не было, вечно орет и унижает людей, что случилось необычного, что все так возбудились.
18:21:00 28-01-2024
Чистой воды свинья, не суди и судим не будешь
18:23:56 28-01-2024
А сама Лера воспитывала своего старшего ? Так себя вести нельзя. Тебя пригласили на передачу, значит веди себя прилично. Ты не работала в колхозе, коров не доила, не знаешь какой это тяжёлый труд, не знаешь судьбу этой женщины. Просто хамка.
18:27:48 28-01-2024
Гость (11:30:12 28-01-2024) Поражает одно обстоятельство - по нтв постоянно "чистят" Пуг... Где вы тут увидели "простые люди"? Дно и помойка.
18:33:37 28-01-2024
Я в шоке, мягко сказано Не нам судить эту женщину, да она виновата и она сама понимает Это ее боль и боль нашего общества Мы все совершаем ошибки, порой непоправимые Но так унижать простую женщину нельзя Это безнаказано не должно пройти Кудрявцева ведущая программ телевидения. Позор ей
18:35:48 28-01-2024
Лариса (18:33:37 28-01-2024) Я в шоке, мягко сказано Не нам судить эту женщину, да она ви... Сколько детей ты сдала в детдома? Догоняешь "героиню" или уже обогнала?
18:42:01 28-01-2024
Так было жалко молодого парня, которого по сути унизила Кудрявцева, вылив воду на его мать. с каким настроением счастливым он ехал на эту передачу и какое впечатление у него осталось после выходки Кудрявцев ой на этом шоу? Кудрявцева хайпует и устраивает шоу на телевидении, знает что за эту несчастную пусть и не благополучную в жизни можно замахнуться. С богатыми и известными личностями пусть и пьющими не совсем порядочными она бы не посмела так поступить. Сразу появилось недоверие и к Малахову и всей его передаче. Видно было по взгляду рядом сидящего актера, как он был шокирован выходной так называемой "звёзды". Надо Малахову и режиссёрам этой передачи учесть , что после такой выходки рейтинг этой передачи упадет. Простой народ тонко чувствует фальш от звезданутых личностей.
18:42:04 28-01-2024
Так было жалко молодого парня, которого по сути унизила Кудрявцева, вылив воду на его мать. с каким настроением счастливым он ехал на эту передачу и какое впечатление у него осталось после выходки Кудрявцев ой на этом шоу? Кудрявцева хайпует и устраивает шоу на телевидении, знает что за эту несчастную пусть и не благополучную в жизни можно замахнуться. С богатыми и известными личностями пусть и пьющими не совсем порядочными она бы не посмела так поступить. Сразу появилось недоверие и к Малахову и всей его передаче. Видно было по взгляду рядом сидящего актера, как он был шокирован выходной так называемой "звёзды". Надо Малахову и режиссёрам этой передачи учесть , что после такой выходки рейтинг этой передачи упадет. Простой народ тонко чувствует фальш от звезданутых личностей.
20:28:23 28-01-2024
Гость (18:42:04 28-01-2024) Так было жалко молодого парня, которого по сути унизила Кудр... Позор руководству передачи... Шоу любой ценой
18:43:51 28-01-2024
гость (12:56:24 28-01-2024) Хватит бред нести. Нервы сдают у всех. Я за свою жизнь и в с... Я поддерживаю Леру Кудрявцеву надо было ещё и стаканом нахлобучить пьют детей нарожают потом бросают и не знают как и где дети живут и растут. Но когда 🐓 жареный в жопу клюет вспоминают, что когда то и где-то есть дети ,а вдруг потом стакан воды подадут Получается как стрекоза лето целое пропела а эта баба жизнь свою профукала зато жила в свое удовольствие. Вопрос поиска чем здесь Лера за что вы её поживаете грязью Она права
18:51:07 28-01-2024
Господи, сколько желчи! Какие же мы злые! Всем досталось!
20:38:59 28-01-2024
Аэлита (18:51:07 28-01-2024) Господи, сколько желчи! Какие же мы злые! Всем досталось! ... Кудрявцева зазвездилась. А судьи кто? Акоголизм- страшная болезнь. Никто мать не оправдывает. Кудрявцева не имела права так вести себя на всю страну.
19:16:52 28-01-2024
Юля . (16:02:10 28-01-2024) Такие матери ,столько горя и душевной травмы приносят своим ... Облейте! Но не на ,,развлекательной ,,же передаче вы это сделали бы ????
19:21:31 28-01-2024
Хулиганка Кудрявцева! Вечер был испорчен.... Как мы дошли до такого, что вынуждены такое смотреть
19:26:38 28-01-2024
Я не видел этой передачи, я вообще не смотрю ТВ. Но то как отреагировали местные граждане - это диагноз. Люди, очнитесь. Страшно жить с вами. Вы- бесы.
19:27:07 28-01-2024
Мне не понравилась выходка Кудрявцевой, облила женщ водой. Такая известная, публичная, а так себя ведёт. У неё плохой характер. Нужно уметь сдерживаться. Эта семья сами разберутся м/д собой. Андрей пытается помирить их, а она наоборот, усугубляет всё.
19:29:12 28-01-2024
гость (10:04:04 28-01-2024) Всё это хайп и пиар,только грязный и не приятный (простую же... Женщина из народа, которая оставила своего ребёнка в общественном туалете... И не одного, а ещё четверых тоже где то выбросила. У вас с мозгами то всё в порядке? Или зависть к Кудрявцевой, что видно не вооруженным глазом, последний мозг разъела.
19:35:56 28-01-2024
Кудрявцева возомнила о себе слишком уж. Неадекват. К психиатру её. Пусть со своим молодым разберётся. Старуха веселуха....
20:02:14 28-01-2024
Гость (09:54:41 28-01-2024) Кто кого?... Молодец, Лера🤗🤗🤗🤗🤗
20:04:40 28-01-2024
Гость (09:54:41 28-01-2024) Кто кого?... В первую очередь Лера унизила не маму, а её сына перед публикой. Ему было на много больнее смотреть на все это. А жаль, что мало до кого это дошло...
20:13:44 28-01-2024
Таких Кудрявцевых, гнать метлой с эфира. Она же лицо канала, ее видят миллионы зрителей (в том числе и дети), а тут видишь не сдержалась. Пусть она на своих передачах попробует так сделать с героями. Там бы ее сразу поставили на место.
20:27:30 28-01-2024
Гость (17:14:33 28-01-2024) Не завидуйте!!! Такой как Лера вам не быть!!! Пусть поют они... Тут нечему завидовать. Пусть поют. Тут налицо жуткая невоспитанность. Валерия невоспитанная, её родители не воспитали, а во взрослом возрасте она не занималась самовоспитанием, шла по головам. И до сих пор идёт. Эти её дурацкие выражения: да лааадно, охренеть и т д, противнючий, похабный, мерзкий смех, она специально так на камеру смеётся. За такие слова, раздражающий смех, пошлости вышвырнуть давно надо с телевидения. В барделе ей самое место для тех, кому за пятьдесят. Усть-Каменогорск, одним словом.
21:59:39 28-01-2024
Боже,как нас колбасит,одни за Кудрявцеву другие против.И чем же она знаменита,она что изобрела лекарство от страшных болезней,она, что оперирует и спасает людей,она что нарисовала вторую Мону Лизу или будучи на передовой ползла раненой 5км,да еще помогала раненому украинцу и т.д.и т.д.Никакая она не знаменитось,она выполняет свою работу,как ведущая.Я вот считаю как ведущая на троечку(до Леонтьевой не доростет)как человек никудышная,во всей красе себя показала.Малахов,скажи спасибо актеру Владимирову который тебя прикрыл,не должен был ты так себя вести.В падших людей камни не стоит бросать,может отзеркалить.
22:16:13 28-01-2024
Надеюсь эту прости господи леру-холеру не увижу на центральных каналах.
00:24:40 29-01-2024
Ольга (22:16:13 28-01-2024) Надеюсь эту прости господи леру-холеру не увижу на центральн... Малахов, я ведь так любила эту программу,а из-за этих двух лохудр остался остаток горький.
22:23:14 28-01-2024
Александр (16:46:12 28-01-2024) Хайпанула бабёнка ! Сын , простил. А она , видите ли... не с... Какое право емела судить и поливать водой,слишком высокого мнения о себе.
22:29:20 28-01-2024
На месте сына я бы запустил стакан в Кудрявцеву..
23:01:53 28-01-2024
Руководители телеканала НТВ, примите пожалуйста меры в отношении Кудрявцевой. Данную ситуацию так оставлять нельзя. Какие раньше были телеведущие и какие сейчас стали. Кудрявцеву заменить !!!!!
23:33:53 28-01-2024
Кудрявцева, как ведущая (хоть и другой программы), не имеет права так себя вести. Не умеет управлять своими эмоциями - значит нечего делать на телевидении. Она себя уже показала на СуперСтар. Говорит непозволительные вещи. И это она списывает на свою эмоциональность. Женщина, которая бросила своего ребёнка, конечно, виновата перед сыном. Только он может решать, как с ней быть. А мы все не без греха. И не нам вершить судьбу этой женщины. Видно, что её и так наказала жизнь...
23:54:55 28-01-2024
Мне стыдно было смотреть, это что такое на экранах! Кто дал право вести себя так. Рядом адвокат. Все решит.
00:13:05 29-01-2024
Человек (15:38:42 28-01-2024) Господи пишется с большой буквы... Много мнит о себе эта ещё одна звездулька Кудрявцева...
00:29:06 29-01-2024
Гость (09:54:41 28-01-2024) Кто кого?... У Леры ни берегов, ни границ- Певица. Слишком много её на НТВ.
02:26:52 29-01-2024
Уважаемые граждане (господа - рука не поднимается писать, а товарищей из нас давно вытравили)! О чем весь сыр-бор? Неужели ещё не ясно, что всё это срежиссировано заранее? Это же не прямой эфир и хамскую (вот именно хамскую) выходку Кудрявцевой можно было вырезать, если бы это всё произошло спонтанно. Кудрявцева затем и явилась, чтобы пропиариться со своим Гон (ой, извините) Гордоном. Их дуэт вырезали из финала СУПЕРСТАР, так они здесь всплыли. Да и к Малахову у меня пропало всё уважение. Он оказался неискренним. Всё наиграно. Передача упала ниже плинтуса. Думаю, рейтинг упадёт. Я её ждала с нетерпением, чтобы увидеть своих любимых артистов, певцов. А теперь я не хочу, чтобы они туда приходили. Это не в женщину Кудрявцева плеснула водой, это она, извините за прямолинейность, нагадила (мягко говоря) Малахову, скорее всего с его молчаливого согласия. И теперь этим дерьмом ещё долго будет вонять в студии. А отмыться от всего этого будет не просто. Очень жаль, но передача то стала с душком! PS : Что-то в своей передаче "Звезды сошлись" Лера свои руки не распускает! Дак там же Звезды! Могут и звездануть в ответ.
03:55:18 29-01-2024
Гость (09:54:41 28-01-2024) Кто кого?... Кудрявцева хамка.... Она не имела право.... Кто она такая???
20:12:24 29-01-2024
Дмитрий (12:52:00 29-01-2024) Обалдеть, кто-то верит до сих пор в этих "реальных" матерей ... Дмитрий, это бесполезно. Фарфоровые куклы с с ватой вместо мозга готовы это еще года два обсуждать. Не надо мешать им деградировать. Для них это реальная жизнь.
06:21:31 29-01-2024
Вы бы так лучше повышением пенсионного возраста, ростом цен и грязищей в городе возмущались.
10:12:14 29-01-2024
Песня женщин, одной из которых шестой десяток, другая скоро догонит. Но не зашло. Так что успокоиться уже надо, про какую-то зависть. Уж. Кому кому только не им завидовать . Завидуйте нам, молодым, завидуйте прекрасному, завидуйте ученым, инженерам, космонавтам, докторам. Им то в чем завидовать. Неудачницы в семейных отношениях, пенсия на носу. Где зависть и где они. Но обратила на себя внимание унизив парня и что? Не мать его унизила, а больно человеку молодому сделала. Она всем может плескануть водой или только слабым. Затрещину бы ей хорошую могли дать, но заранее знает, что ответки не будет. Просьба к ней, не показывай больше гнилое нутро, будь добрее. Иначе кто-нибудь не стерпит. Следить пора за своим здоровьем, сильно сдала последнее время. А подружка поддакивает так смешно. Когда уже на унижении других не будут пиариться, когда собой займутся. Такими, как они точно не наше. Понятно, злится, что стареет, но руки трясутся, это к нам, ПНД
12:52:00 29-01-2024
Обалдеть, кто-то верит до сих пор в этих "реальных" матерей и детей, встречающихся в студии после ..цати лет расставания? Опомнитесь - это ТВ-шоу, здесь все ненастоящее, наигранное - чувства, эмоции, истории жизни.
15:19:20 30-01-2024
Судить нас за грехи наши имеет право только Бог. И все мы ответим рано или поздно перед ним. И эта несчастная женщина и Лера Кудрявцева. Не святая же она, та которая имеет право бросить камень, в данном случае воду. в грешную. Ведь даже не постарались выяснить причины этого грешного падения, а они бывают иногда очень страшными. Сын поступил как Бог велел, прощать, если человек просит прощения и раскаялся. Осуждать легко, а прощать тяжело.