Продюсера "Вия" Петрухина задержали за посредничество во взятке

Ему запретили определенные действия на время следствия

06 сентября 2024, 08:14, ИА Амител

Арест / Фото: unsplash.com

Следователи задержали режиссера и кинопродюсера Алексея Петрухина по делу о посредничестве во взятке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Согласно информации Замоскворецкого суда Москвы, Петрухину уже избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Его обвиняют по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взятке в особо крупном размере"). Подробности дела не раскрываются.

Напомним, что Петрухин стал продюсером художественного фильма "Вий". Кроме того, он возглавляет компанию "Русская фильм группа", которая занималась организацией фильма "Тайна печати дракона" с Арнольдом Шварценеггером, Джеки Чаном и Рутгером Хауэром в главных ролях. Организация получила на эти цели порядка 300 млн рублей, однако несколько лет назад "Фонд кино" потребовал вернуть средства из-за провала картины.