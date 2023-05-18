Шварценеггер заявил, что не вернется к роли "Терминатора"

Актёр добавил, что сама франшиза продолжит существовать

18 мая 2023, 09:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Известный голливудский актёр Арнольд Шварценеггер заявил о том, что он больше не вернётся к роли Терминатора. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

"Франшиза не закончена. Но я закончил", – сказал актёр.

Он добавил, что фильмы о Терминаторе поспособствовали развитию его карьеры и он всегда вспоминает о них с теплотой.

По мнению актёра, кто-то должен придумать новую идею, чтобы оживить франшизу.