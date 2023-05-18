Шварценеггер заявил, что не вернется к роли "Терминатора"
Актёр добавил, что сама франшиза продолжит существовать
18 мая 2023, 09:15, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Известный голливудский актёр Арнольд Шварценеггер заявил о том, что он больше не вернётся к роли Терминатора. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
"Франшиза не закончена. Но я закончил", – сказал актёр.
Он добавил, что фильмы о Терминаторе поспособствовали развитию его карьеры и он всегда вспоминает о них с теплотой.
По мнению актёра, кто-то должен придумать новую идею, чтобы оживить франшизу.
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