Дом переменной этажности в окружении частного сектора и производственных зданий не могут согласовать уже полгода

29 декабря 2023, 09:16, ИА Амител

Проект дома на ул. Гоголя, 242 / Фото: "Барнаулгражданпроект"

Барнаульский застройщик не может получить одобрения градсовета на возведение ЖК на ул. Гоголя, 242, недалеко от Булыгинского кладбища и трамвайного депо № 1. Впервые эскизы представили на заседании в июле 2023 года, однако из-за замечаний экспертов проект отправили на доработку. На повторном градсовете 28 декабря документацию вновь раскритиковали.

Так, докладчик указал, что 59 машино-мест временного хранения, которые по нормам нужно разместить рядом с ЖК, возможно расположить на открытых стоянках, парковках ТЦ и административных зданий, гаражах, вдоль улиц.

Всего же в квартале, согласно проекту планировки, необходимо найти места для 600 автомобилей.

По мнению члена градсовета Евгения Носенко, с учетом строящегося ЖК на ул. Анатолия, 304 (на месте бывшего трамвайного депо) это невозможно.

Еще одно замечание комиссии касалось расстояния от проектируемого дома до ближайшей школы. По оценке архитектора Сергея Боженко, оно вдвое превышает норму. На это докладчик ответил, что в ближайшее время в квартале запланировано проектирование новой школы.

Руководитель мастерской "Призма" Наталья Кан обратила внимание, что при расчете дворовых площадок авторы учитывают перспективы квартала, а не участка строительства.

В результате градсовет вновь посчитал проект сырым и отправил его на доработку.

"Мне недостаточно материалов, чтобы сформировать мнение: может тут дом стоять или нет, понять, гармонично он "садится" или нет", – отметил исполнительный директор Союза архитекторов и проектировщиков Западной Сибири Сергей Шадрин.

"Я не вижу проекта планировки. Есть схема, из которой непонятно, как развивается территория в будущем. Попытка показать есть, но невнятная", – сказал главный архитектор "Алтайгражданпроекта" Евгений Башкиров.

Каким будет дом?

Многоэтажка спроектирована двухсекционной: одна "ступень" 12 уровней, вторая – 15. Дом рассчитан на 318 жильцов, в нем будет 160 квартир площадью от 40 до 95 квадратных метров.

На участке предусмотрено 79 машино-мест. Во дворе – площадки для игр, спорта, отдыха населения. Площадка для выгула собак находится в пределах 500 метров. Также во дворе запланировано благоустройство и озеленение.

Работать на площадке будет компания "ГлавАлтайСтрой", входящая в ГК "Союз" семьи Отмашкиных.