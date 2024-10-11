Проект десятиэтажного дома с подземным паркингом в центре Барнаула одобрил градсовет

Здание возведут в окружении многоквартирных и частных домов

11 октября 2024, 09:15, ИА Амител

Проект ЖК на ул. Крупской, 100 / Фото: "Строитель-сервис"

Многоэтажный дом на 76 квартир планируют построить на ул. Крупской, 100, напротив общежитий АлтГУ и АГМУ. Застройщик – компания "Строительная перспектива" Андрея Комякова, которая несколько лет назад возвела рядом высотку. У нового проекта с этим домом будет общая подземная парковка.

Проект десятиэтажного ЖК представили на градсовете 10 октября. Докладчик, архитектор компании "Строитель-сервис" Никита Чепуров сообщил, что дом рассчитан на проживание 157 человек. Квартиры в ЖК – одно-, двух-, трехкомнатные.

Площадка строительства на ул. Крупской, 100 / Фото: "Строитель-сервис"

Во дворе дома предусмотрели 24 машино-места, еще три – вдоль улицы. Также застройщик намерен реконструировать подземную парковку на 38 автомобилей, относящуюся к дому на ул. Циолковского, 124, добавив к ней еще 27 машино-мест.

"Когда на ул. Циолковского строился дом с подземной парковкой, машино-места продавались после ввода дома в эксплуатацию. Там не продано 11 машино-мест, они в расчет не взяты [для нового проекта]. Каждый покупатель давал согласие на увеличение площади парковки за счет пристроя, что мы и видим в предложенном варианте", – объяснил присутствующий на заседании Андрей Комяков.

Цветовое решение фасадов нового здания созвучно с ЖК на ул. Циолковского. Первые два этажа дома выполнят из кирпича, остальные отделают штукатуркой. На участке архитекторы предусмотрели площадки для игр детей, занятий спортом, отдыха взрослого населения.

Проект одобрили практически без замечаний. Единственный вопрос был от архитектора Владимира Золотова. Он поинтересовался, почему за основу был взят ЖК на ул. Циолковского, а не 16-этажный дом на ул. Молодежной, 53 (его проектировал сам Золотов), который расположен ближе к рассматриваемому на градсовете объекту. Андрей Комяков ответил, что 16-этажный ЖК на Циолковского находится рядом с ул. Крупской и является ее архитектурной доминантой, тогда как дом от Золотова формирует образ ул. Молодежной.