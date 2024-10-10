На паузе. Девелопер отказался застраивать квартал на Горе, за который боролись жители

Возводить первый дом должны были уже в 2024 году

10 октября 2024, 08:00, ИА Амител

Проект планировки квартала в границах улицы Фомина, переулка Конева, улицы Аванесова, переулка Малюкова / Фото: ООО "Строитель"

Строительная компания "Регионстрой" временно заморозила планы по возведению домов в квартале на Горе. Речь идет о микрорайоне, ограниченном улицей Фомина, переулком Конева, улицей Аванесова и переулком Малюкова. Несмотря на то, что проект планировки территории почти был утвержден, застройщик отказался доводить процедуру до конца.

"Непринципиальная" локация

Впервые проект планировки квартала представили на общественных обсуждениях осенью 2023 года. Однако документ отклонили из-за ряда замечаний, в основном – от строительной инспекции, которая наряду с жителями участвовала в обсуждениях. Так, специалисты обратили внимание на несоответствие генплану и нарушение некоторых строительных нормативов.

Летом 2024 года план развития квартала повторно вынесли на общественные обсуждения. Участие в них приняли более сотни барнаульцев, которые выступили против проекта девелопера.

Доводы большинства комиссия отклонила, ссылаясь на Земельный кодекс, генплан города и другие нормативы. В результате проект рекомендовали к утверждению. Однако в конце сентября девелопер обратился в мэрию и попросил отменить процедуру и ее результаты.

В компании "Регионстрой" сообщили amic.ru, что застройщик в ближайшие годы не планирует работать в микрорайоне, а потому и проект планировки ему пока не нужен.

"Участков у нас там (в квартале – Прим. ред.) нет, ситуация в стране с ипотеками и прочими экономическими явлениями нестабильная. Раз уж там люди против каких-то глобальных изменений, мы отклонили заявку. На сегодняшний день для нас эта локация не принципиальна", – рассказал amic.ru главный инженер компании Евгений Головачев.

Отметим, что летом 2024 года жители квартала, узнав о повторных слушаниях, обратились в прокуратуру и мэрию Барнаула.

В документе (есть в распоряжении редакции amic.ru) люди отметили: они опасаются, что начавшееся строительство может нанести непоправимый урон их домам, повысит нагрузку на существующую инфраструктуру и социальные объекты. Однако срок рассмотрения обращений еще не истек, поэтому пока жители не получили ответы.

Справка

Проект планировки квартала на Горе, подготовленный "Регионстроем", предполагал возведение на месте частного сектора 11 высотных домов от 9 до 25 этажей. Они рассчитаны на проживание почти 6 тыс. человек.

Кроме жилья, в микрорайоне запроектированы помещения общественного назначения (на первых этажах домов), школа на 1100 мест со стадионом. Существующий детский сад № 21 предлагают реконструировать.

На освоение микрорайона, по расчетам проектировщиков, отводилось 16 лет. Строительство первого дома высотой 9-12 этажей должны были начать уже в 2024 году.