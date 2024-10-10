На паузе. Девелопер отказался застраивать квартал на Горе, за который боролись жители
Возводить первый дом должны были уже в 2024 году
10 октября 2024, 08:00, ИА Амител
Строительная компания "Регионстрой" временно заморозила планы по возведению домов в квартале на Горе. Речь идет о микрорайоне, ограниченном улицей Фомина, переулком Конева, улицей Аванесова и переулком Малюкова. Несмотря на то, что проект планировки территории почти был утвержден, застройщик отказался доводить процедуру до конца.
"Непринципиальная" локация
Впервые проект планировки квартала представили на общественных обсуждениях осенью 2023 года. Однако документ отклонили из-за ряда замечаний, в основном – от строительной инспекции, которая наряду с жителями участвовала в обсуждениях. Так, специалисты обратили внимание на несоответствие генплану и нарушение некоторых строительных нормативов.
Летом 2024 года план развития квартала повторно вынесли на общественные обсуждения. Участие в них приняли более сотни барнаульцев, которые выступили против проекта девелопера.
Доводы большинства комиссия отклонила, ссылаясь на Земельный кодекс, генплан города и другие нормативы. В результате проект рекомендовали к утверждению. Однако в конце сентября девелопер обратился в мэрию и попросил отменить процедуру и ее результаты.
В компании "Регионстрой" сообщили amic.ru, что застройщик в ближайшие годы не планирует работать в микрорайоне, а потому и проект планировки ему пока не нужен.
"Участков у нас там (в квартале – Прим. ред.) нет, ситуация в стране с ипотеками и прочими экономическими явлениями нестабильная. Раз уж там люди против каких-то глобальных изменений, мы отклонили заявку. На сегодняшний день для нас эта локация не принципиальна", – рассказал amic.ru главный инженер компании Евгений Головачев.
Отметим, что летом 2024 года жители квартала, узнав о повторных слушаниях, обратились в прокуратуру и мэрию Барнаула.
В документе (есть в распоряжении редакции amic.ru) люди отметили: они опасаются, что начавшееся строительство может нанести непоправимый урон их домам, повысит нагрузку на существующую инфраструктуру и социальные объекты. Однако срок рассмотрения обращений еще не истек, поэтому пока жители не получили ответы.
Справка
Проект планировки квартала на Горе, подготовленный "Регионстроем", предполагал возведение на месте частного сектора 11 высотных домов от 9 до 25 этажей. Они рассчитаны на проживание почти 6 тыс. человек.
Кроме жилья, в микрорайоне запроектированы помещения общественного назначения (на первых этажах домов), школа на 1100 мест со стадионом. Существующий детский сад № 21 предлагают реконструировать.
На освоение микрорайона, по расчетам проектировщиков, отводилось 16 лет. Строительство первого дома высотой 9-12 этажей должны были начать уже в 2024 году.
08:36:52 10-10-2024
Отклонили временно - ситуация в стране не стабильная! сказал застройщик, но вод действия администрации:......Доводы большинства комиссия отклонила, ссылаясь на Земельный кодекс, генплан города и другие нормативы. В результате проект рекомендовали к утверждению. И ведь утвердили! не смотря на большинство протестов жителей и инспекции! Поутихнет и годик другой спустя, аналогично как и Лесной пруд и переулок Канатный - строить будут. Вот она власть наша, которую выбираем.
08:57:06 10-10-2024
Есть спрос. Вот и строят.
10:01:28 10-10-2024
Гость (08:57:06 10-10-2024) Есть спрос. Вот и строят.... Пусть продолжают жить в развалюхах.
10:20:18 10-10-2024
Прохожий (10:01:28 10-10-2024) Пусть продолжают жить в развалюхах.... Довелось бывать в тех "развалюхах"! Дом в 3х уровнях, несколько санузлов, свой септик, газовый котел, всегда горячая вода и отопление в любое время года, когда захочешь. Плата за ЖКУ минимальная, равна стоимости услуг в однушке.
06:21:10 11-10-2024
Гость (10:20:18 10-10-2024) Довелось бывать в тех "развалюхах"! Дом в 3х уровнях, нескол... и это на 18 хозяев? На горе то еще гетто, за редким исключением. Многоэтажный бомбей не лучше, а вот застройка таунхаусами вполне бы так вписалась.
11:52:16 10-10-2024
Да многие видят только развалюхи.... А на новые дома которых намного больше развалюх почему-то глаза закрыты... Да мы не против сноса развалюх но мы хотим чтобы на их месте вернули нам наши школу почту ещё один детсад так как программа демографии есть а мест в детсаду не хватает... И как понимать если они планируют строить дом на том месте где уже стоят отличные дома которые свободно отстоят ещё лет сто если не более а разве они смогут дать гарантию что их многоэтажка отслужит сто лет... Вот о чем нужно думать... А главное что при строительстве многоэтажек наши новые дома могут затрещать тк у нас здесь и подземная река есть и высотки закрывают нам солнышко в окошко...
12:37:00 10-10-2024
Прохожий (10:01:28 10-10-2024) Пусть продолжают жить в развалюхах.... Развалюхи у вас, хоть и построено недавно, а у нас у многих хорошие и добротные дома
13:27:13 10-10-2024
Если бы поменяли категорию земель на прежнюю, развалюхи давно бы превратились в ухоженные коттеджи. Сейчас люди боятся их покупать...
09:31:49 14-10-2024
Ола (13:27:13 10-10-2024) Если бы поменяли категорию земель на прежнюю, развалюхи давн... Потмоу что денег нет вот и не покупают!
22:15:41 10-10-2024
А если настолько не принципиальна данная локация, зачем было два раза подавать проект на общественные обсуждения?
10:10:09 17-10-2024
Регионстрой построй школу и детский сад и поликлинику, а потом лепи свои высотки. А в администрации почему-то не предложили это сделать в первую очередь. В том районе уже школа 2 переполнена в два раза, нет мест в сады. Куда там 6 тыщ селить и зачем