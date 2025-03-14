Законопроект о выплатах домохозяйкам внесут на рассмотрение в Госдуму

По мнению инициатора, такие меры помогут улучшить демографическую ситуацию в России

14 марта 2025, 16:30, ИА Амител

Домохозяйка / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Госдуму внесут законопроект, устанавливающий ежемесячную выплату для домохозяек в размере МРОТ. Об этом сообщает РИА Новости.

Инициатором и разработчиком проекта выступил глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов (фракция ЛДПР).

"Согласно законопроекту, ежемесячная выплата лицам, занятым ведением домашнего хозяйства, устанавливается в размере прожиточного минимума для трудоспособного человека, установленном в субъекте Российской Федерации", – говорится в пояснительной записке.

При этом претендовать на ежемесячную выплату не смогут лица, недавно получившие российское гражданство – такая возможность у них появится только после пяти лет проживания в РФ. Такие же ограничения касаются граждан, применяющих налог на профессиональный доход.

Выплата домохозяйкам назначается на шесть месяцев. После этого они вправе подать новое заявление на ее получение.