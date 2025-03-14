Законопроект о выплатах домохозяйкам внесут на рассмотрение в Госдуму
По мнению инициатора, такие меры помогут улучшить демографическую ситуацию в России
14 марта 2025, 16:30, ИА Амител
В Госдуму внесут законопроект, устанавливающий ежемесячную выплату для домохозяек в размере МРОТ. Об этом сообщает РИА Новости.
Инициатором и разработчиком проекта выступил глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов (фракция ЛДПР).
"Согласно законопроекту, ежемесячная выплата лицам, занятым ведением домашнего хозяйства, устанавливается в размере прожиточного минимума для трудоспособного человека, установленном в субъекте Российской Федерации", – говорится в пояснительной записке.
При этом претендовать на ежемесячную выплату не смогут лица, недавно получившие российское гражданство – такая возможность у них появится только после пяти лет проживания в РФ. Такие же ограничения касаются граждан, применяющих налог на профессиональный доход.
Выплата домохозяйкам назначается на шесть месяцев. После этого они вправе подать новое заявление на ее получение.
"Проект федерального закона разработан в целях улучшения демографической ситуации в России, повышения уровня доходов семьи и ее роли в современном российском обществе", – подчеркивается в документе.
16:37:12 14-03-2025
Вот пусть Нилов из своих доходов выплачивает домохозяйкам.
16:44:31 14-03-2025
А работающие женщины не ведут домашнее хозяйство???
17:28:49 14-03-2025
Бабы не поведутся. За МРОТ рожать не будут
18:20:03 14-03-2025
Также исключаются граждане, применяющие режим самозанятости, а право на выплаты будет предоставляться, если доход семьи не превышает двойного прожиточного минимума на трудоспособного человека в регионе.---- с таким доходом семья не может себе позволить жену -домохозяйку в принципе) Жена-домохозяйка - это роскошь!
21:30:31 14-03-2025
У нас на работу ходить не будут. Есть много профессий, которым реально платят МРОТ. И люди реально работают. А те кто бухал и ни для не работал, тот теперь ещё и пособие получать будет. Где мы живём.
23:22:38 14-03-2025
налоги еще повысят, затянем пояса
09:37:33 15-03-2025
У нас в родне из старшего поколения осталась одна тетя 87 лет, всю жизнь домохозяйка за мужем-шахтером. Более младшие, отработавшие по 35-40 лет и растившие при этом детей, давно в могилах.