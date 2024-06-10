Обход Бийска ценой около 2 млрд рублей могут построить не ранее 2027 года
Новый дорожный объект позволит перенаправить поток транспорта в объезд Бийска
10 июня 2024, 21:25, ИА Амител
В Главгосэкспертизу России направили проектно-сметную документацию, разработанную для дороги в обход Бийска. Как сообщает "Толк", протяженность обхода составит 7 км, а возможный срок строительства – до 1,5 лет.
Дорогу собираются проложить от 19-го километра Чуйского тракта до 7-го километра трассы Бийск – Белокуриха. Проект предусматривает две полосы с асфальтобетонным покрытием, две транспортные развязки и шесть водопропускных труб. На всем протяжении планируется установить освещение. По предварительным оценкам, стоимость объекта может составить 1,9 млрд рублей.
Предположительно, новый дорожный объект позволит перенаправить поток транспорта в объезд Бийска. Министр транспорта Алтайского края Антон Воронов заявил, что к реализации проекта приступят в случае появления финансовой возможности. Пока это перспектива "следующих трех лет".
21:31:10 10-06-2024
Так там жу уже есть обходная дорога
13:28:50 11-06-2024
Гость (21:31:10 10-06-2024) Так там жу уже есть обходная дорога... читай внимательно, в сторону белки объезд будет.
21:41:00 10-06-2024
Типа в горячие пирожки не заезжать? Да вы звери
22:17:51 10-06-2024
Кхитайцы за эти деньги проездной мост над городом сделают
07:13:50 11-06-2024
Гена (22:17:51 10-06-2024) Кхитайцы за эти деньги проездной мост над городом сделают... И не за три года, а за три недели ...
07:15:40 11-06-2024
Гена (22:17:51 10-06-2024) Кхитайцы за эти деньги проездной мост над городом сделают... Хрен они тебе показать могут за эти деньги. Один какой то неумный вбросил, и толпа дятлов начала повторять за ним. Китайцам, чтобы здесь строить необходимо будет свою смету как минимум х3 сделать. Вот просто задумайся - где тебе дешевле будет строить - на домашней территории или за тысячи километров от дома?
07:53:02 11-06-2024
Федера́льная автомоби́льная доро́га Р256 «Чу́йский тракт» (до 1 января 2018 года также применялся номер М52) — автомобильная дорога федерального значения Новосибирск — Бийск — Горно-Алтайск — государственная граница с Монголией. Начало километража в Новосибирске.
Дорогу собираются проложить от 19-го километра Чуйского тракта до 7-го километра трассы Бийск – Белокуриха.
Стало быть, не может быть в Бийске км 19.
Есть трасса отдельная, примыкающая к Чуйскому тракту - Обход Бийска протяжением 19 км, от Обхода Бийска километраж правильно указывать в данном случае.
09:26:46 11-06-2024
Гость (07:53:02 11-06-2024) Федера́льная автомоби́льная доро́га Р256 «Чу́йский тракт» (д... Чуйский тракт исторически начинался от Бийска, это потом к нему "примазался" Новосибирск.
13:48:57 11-06-2024
Гость (09:26:46 11-06-2024) Чуйский тракт исторически начинался от Бийска, это потом к н... Да, Чуйский тракт идет от Бийска до Ташанты. От Yовосиба это просто федеральная трасса P-256
17:44:31 12-06-2024
Гость (07:53:02 11-06-2024) Федера́льная автомоби́льная доро́га Р256 «Чу́йский тракт» (д... Верь Википедии дальше))))Чуйский тракт из покое веков начинался в Бийске,у нас и музей посвященный этому есть...