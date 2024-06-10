Обход Бийска ценой около 2 млрд рублей могут построить не ранее 2027 года

Новый дорожный объект позволит перенаправить поток транспорта в объезд Бийска

10 июня 2024, 21:25, ИА Амител

Въезд в Бийск / Фото: Telegram-канал Виктора Щигрева

В Главгосэкспертизу России направили проектно-сметную документацию, разработанную для дороги в обход Бийска. Как сообщает "Толк", протяженность обхода составит 7 км, а возможный срок строительства – до 1,5 лет.

Дорогу собираются проложить от 19-го километра Чуйского тракта до 7-го километра трассы Бийск – Белокуриха. Проект предусматривает две полосы с асфальтобетонным покрытием, две транспортные развязки и шесть водопропускных труб. На всем протяжении планируется установить освещение. По предварительным оценкам, стоимость объекта может составить 1,9 млрд рублей.

Предположительно, новый дорожный объект позволит перенаправить поток транспорта в объезд Бийска. Министр транспорта Алтайского края Антон Воронов заявил, что к реализации проекта приступят в случае появления финансовой возможности. Пока это перспектива "следующих трех лет".