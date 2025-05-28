Проект "Производительность труда" помог барнаульскому заводу провести оптимизацию
Благодаря внедрению бережливых технологий на предприятии сократили время протекания процесса на 31% и увеличили выработку на 38%
28 мая 2025, 16:00, ИА Амител
Барнаульский завод энергетического оборудования стал первым предприятием в Алтайском крае, которое завершило активную фазу участия в федеральном проекте "Производительность труда". Проект входит в нацпроект "Эффективная и конкурентоспособная экономика" и помогает предприятиям по всей стране улучшать производственные процессы. Все этапы внедрения изменений проходили при участии и поддержке специалистов из Федерального центра компетенций (ФЦК), которые сопровождают такие трансформации по всей России.
Изначально перед заводом стояла задача улучшить производственную культуру, чтобы каждый продукт проходил этапы сборки и обработки без заминок, простоев и лишних затрат.
Речь шла не просто о скорости, а о системном подходе: отлаженная логистика, вовлеченность команды, продуманные процессы и, конечно, результат, который ощутим в цифрах.
Для этого на предприятии создали специальную рабочую группу и обучили ее ключевым инструментам бережливого производства. Частично – с помощью онлайн-платформы производительность.рф. Кроме того, три внутренних тренера, сертифицированных по стандартам ФЦК, делились новыми знаниями с коллегами прямо на производстве.
За полгода работы на пилотном участке "Производство поверхностей нагрева" уже заметны серьезные результаты. Время изготовления изделий сократилось на 31%, уровень незавершенного производства – на 35%, а производительность труда на одного работника увеличилась на 38%. Это означает, что процессы стали четче, сотрудники эффективнее справляются с задачами и конечного результата достигают быстрее.
"Мы сделали большой шаг вперед в направлении повышения культуры производства. Удалось изменить образ мышления, мировоззрение сотрудников. Применили нужные нам инструменты бережливого производства на участке гибки трубной продукции и планируем тиражировать их на другие участки", – прокомментировала участие в проекте директор по развитию Ольга Воеводина.
Сейчас в Алтайском крае в активной фазе реализации проекта "Производительность труда" находятся еще семь предприятий. Участниками становятся как крупные, так и средние производственные площадки, работающие под федеральным и региональным кураторством.
Так, на мясокомбинате "Горизонт" оптимизируют процессы глубокой переработки мяса, а компания "АмФуд" выбрала производство хумуса в качестве пилотного направления – благодаря короткому циклу и насыщенности этапов. Это помогает быстро оценить, насколько эффективны новые инструменты и стоит ли внедрять их дальше. В компании "Алтик" улучшения начали с участка по изготовлению дегазационных труб – одного из самых трудоемких процессов, где изменения особенно заметны.
ООО "Барнаульский завод энергетического оборудования имени Воеводина Д.В." специализируется на производстве котлов и вспомогательного оборудования для ТЭЦ, ГРЭС и других промышленных объектов. Компания также занимается капитальным ремонтом, реконструкцией и модернизацией котельного оборудования – это позволяет увеличить срок службы техники и повысить ее энергоэффективность.
Принять участие в проекте "Производительность труда" могут компании, работающие в базовых несырьевых отраслях экономики, если их годовая выручка составляет от 400 млн рублей (для туристической отрасли – от 180 млн рублей). Заявки на участие принимают на сайте производительность.рф, а также по телефонам: +7 (3852) 20-65-39 , 20-65-56. Электронная почта: innov@alregn.ru.
16:34:55 28-05-2025
Да-да...Давайте - давайте...Увеличим производительность на 40%, уволим 40 % персонала, а зарплату оставим на прежнем уровне.
19:07:53 28-05-2025
Дюша (16:34:55 28-05-2025) Да-да...Давайте - давайте...Увеличим производительность на 4... уволили за ненадобностью? Проиграл конкуренцию пепельнице в курилке? Ольга молодец. Завод тащит. Дает рабочие места. Для совкового мышления это, конечно, разрыв шаблона, что надо на результат работать, а не просто ходить на работу.
08:43:42 29-05-2025
Гость (19:07:53 28-05-2025) уволили за ненадобностью? Проиграл конкуренцию пепельнице в ... Пипец!!! Как вообще можно участвовать в этих ЕдРоИгрищах? Это себя не уважать. Национальные проекты...Описаться можно от заботы...Пенсионеры в мусорках подъедаются, а эти озабочены ростом производительности частных предприятий...Глубокая переработка мяса - это шприцевание соей и продажа по весу мяса? Хумуса у нас на прилавках так же сильно не хватает...Трюфелями там еще никто не занялся? Медицины нет, образования нет, работы нет, ЖКХ и цены на продукты каждый день растут...А у них одна забота...Помочь буржуям эффективнее эксплуатировать работяг...
16:50:17 28-05-2025
Давай давай, шуруй шуруй, хозяину прибыль а работягам благодарности.
17:45:22 28-05-2025
Удалось изменить образ мышления, мировоззрение сотрудников.) Это самое главное и еще бережливое производство и бережливое отношение к фонду оплаты труда))
08:49:03 29-05-2025
Государство плодит дармоедов-коучей...Видимо некуда уже пристраивать друзей и родственников депутатов и сенаторов. И средств в бюджете - девать некуда. Я бы понял, если бы этим занимались на ГОСУДАРСТВЕННЫХ предприятиях.
09:01:03 29-05-2025
Дюша (08:49:03 29-05-2025) Государство плодит дармоедов-коучей...Видимо некуда уже прис... займись, что мешает? ну если конечно найдешь гос предприятие
13:06:23 29-05-2025
Эту страну не победить.
13:57:12 29-05-2025
Дюша (08:43:42 29-05-2025) Пипец!!! Как вообще можно участвовать в этих ЕдРоИгрищах? Эт... И где вы сударь берете информацию?