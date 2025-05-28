Проект "Производительность труда" помог барнаульскому заводу провести оптимизацию

Благодаря внедрению бережливых технологий на предприятии сократили время протекания процесса на 31% и увеличили выработку на 38%

28 мая 2025, 16:00, ИА Амител

Специалисты барнаульского завода энергетического оборудования / Фото: ackr22.ru

Барнаульский завод энергетического оборудования стал первым предприятием в Алтайском крае, которое завершило активную фазу участия в федеральном проекте "Производительность труда". Проект входит в нацпроект "Эффективная и конкурентоспособная экономика" и помогает предприятиям по всей стране улучшать производственные процессы. Все этапы внедрения изменений проходили при участии и поддержке специалистов из Федерального центра компетенций (ФЦК), которые сопровождают такие трансформации по всей России.

Изначально перед заводом стояла задача улучшить производственную культуру, чтобы каждый продукт проходил этапы сборки и обработки без заминок, простоев и лишних затрат.

Речь шла не просто о скорости, а о системном подходе: отлаженная логистика, вовлеченность команды, продуманные процессы и, конечно, результат, который ощутим в цифрах.

Для этого на предприятии создали специальную рабочую группу и обучили ее ключевым инструментам бережливого производства. Частично – с помощью онлайн-платформы производительность.рф. Кроме того, три внутренних тренера, сертифицированных по стандартам ФЦК, делились новыми знаниями с коллегами прямо на производстве.

За полгода работы на пилотном участке "Производство поверхностей нагрева" уже заметны серьезные результаты. Время изготовления изделий сократилось на 31%, уровень незавершенного производства – на 35%, а производительность труда на одного работника увеличилась на 38%. Это означает, что процессы стали четче, сотрудники эффективнее справляются с задачами и конечного результата достигают быстрее.

"Мы сделали большой шаг вперед в направлении повышения культуры производства. Удалось изменить образ мышления, мировоззрение сотрудников. Применили нужные нам инструменты бережливого производства на участке гибки трубной продукции и планируем тиражировать их на другие участки", – прокомментировала участие в проекте директор по развитию Ольга Воеводина.

Сейчас в Алтайском крае в активной фазе реализации проекта "Производительность труда" находятся еще семь предприятий. Участниками становятся как крупные, так и средние производственные площадки, работающие под федеральным и региональным кураторством.

Так, на мясокомбинате "Горизонт" оптимизируют процессы глубокой переработки мяса, а компания "АмФуд" выбрала производство хумуса в качестве пилотного направления – благодаря короткому циклу и насыщенности этапов. Это помогает быстро оценить, насколько эффективны новые инструменты и стоит ли внедрять их дальше. В компании "Алтик" улучшения начали с участка по изготовлению дегазационных труб – одного из самых трудоемких процессов, где изменения особенно заметны.

ООО "Барнаульский завод энергетического оборудования имени Воеводина Д.В." специализируется на производстве котлов и вспомогательного оборудования для ТЭЦ, ГРЭС и других промышленных объектов. Компания также занимается капитальным ремонтом, реконструкцией и модернизацией котельного оборудования – это позволяет увеличить срок службы техники и повысить ее энергоэффективность.

Принять участие в проекте "Производительность труда" могут компании, работающие в базовых несырьевых отраслях экономики, если их годовая выручка составляет от 400 млн рублей (для туристической отрасли – от 180 млн рублей). Заявки на участие принимают на сайте производительность.рф, а также по телефонам: +7 (3852) 20-65-39 , 20-65-56. Электронная почта: innov@alregn.ru.