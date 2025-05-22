Алтайский мясокомбинат "Горизонт" приступил к повышению производительности

Цель – оптимизация процессов и минимизация издержек

22 мая 2025, 16:00, ИА Амител

Стартовое совещание на ООО "Горизонт" / Фото: ackr22.ru

В компании "Горизонт", закупающей крупный рогатый скот и свиней для последующей глубокой переработки, прошло стартовое совещание в рамках федерального проекта "Производительность труда", который входит в состав нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Там обсудили дальнейшие шаги и цели по улучшению производственных процессов.

Участникам подробно рассказали о ключевых этапах внедрения принципов бережливого производства – технологии, направленной на повышение эффективности работы и снижение издержек.

Эти меры помогут укрепить позиции на рынке и повысить конкурентоспособность, что в итоге скажется на стабильности и развитии бизнеса.

ООО "Горизонт" выпускает продукцию под брендом "Алейский мясокомбинат". Внедрение передовых технологий в рамках федпроекта – важный шаг для компании на пути к дальнейшему устойчивому развитию.

В течение шести месяцев специалисты предприятия совместно с экспертами Регионального центра компетенций будут работать над оптимизацией процессов, а сотрудники получат доступ к ИТ-платформе производительность.рф, где смогут изучать лучшие методики бережливого производства и перенимать опыт других предприятий.

"Участие в федеральном проекте откроет новые возможности для развития производства: используя те же ресурсы, мы сможем производить больший объем продукции", – подчеркнул замдиректора ООО "Горизонт" Евгений Колотинский.

По его словам, снижение лишних расходов позволит увеличить заработную плату сотрудников и улучшить общее финансовое состояние компании.

Напомним, проект "Производительность труда" направлен на поддержку отечественных предприятий, внедрение инноваций и повышение устойчивости производственной сферы. Благодаря таким инициативам бизнес получает дополнительные инструменты для роста и развития в современных условиях.

Принять участие в проекте "Производительность труда" могут компании, работающие в базовых несырьевых отраслях экономики, если их годовая выручка составляет от 400 млн рублей (для туристической отрасли – от 180 млн рублей). Заявки на участие принимают на сайте производительность.рф, а также по телефонам: +7 (3852) 20-65-39, 20-65-56. Электронная почта: innov@alregn.ru.

Как ранее сообщал amic.ru, недавно компания "АмФуд" также решила улучшить свои производственные показатели в рамках федерального проекта. На стартовой встрече обозначили основные цели и перспективы, выбрали пилотный участок для оптимизации.

В ближайшие три месяца эксперты РЦК совместно с командой "АмФуд" проведут тщательный анализ процесса производства хумуса. Причем рассмотрят всю цепочку (от создания стоимости до выявления проблемных зон). По результатам анализа составят план, который позволит достичь намеченных целей по улучшению эффективности производства.