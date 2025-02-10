Проект музыкальной школы в квартале "2001" Барнаула скорректируют за 6,7 млн рублей

Проект строительства школы разработали 10 лет назад

10 февраля 2025, 15:05, ИА Амител

Проект музыкальной школы в квартале "2001" / Фото: agp22.ru

Барнаульские власти нашли подрядчика, который скорректирует разработанную около десяти лет назад проектную документацию по строительству музыкальной школы в квартале "2001". На изменение проекта мэрия потратит 6,7 млн рублей вместо изначально заявленных почти 11,3 млн рублей. Информацию разместили на портале госзакупок.

Желающие изменить проектную документацию школы подавали заявки на лот с 28 января по 5 февраля 2025 года. Итоги аукциона подвели 7 февраля. Всего в закупке поучаствовало пять организаций. Победитель предложил 6,7 млн рублей, а его ближайший преследователь — 6,8 млн рублей. Третий номер выставил цену 10,4 млн рублей, четвёртый — 11,2 млн рублей, а пятый — почти 11,3 млн рублей (то есть максимальную цену лота).

Компания-победитель должна будет не только скорректировать проект, но и пройти госэкспертизу, а также оформить рабочую документацию. Всего подрядчику предстоит исправить 11 разделов проектной документации.

На строительства школы пустят деньги городского бюджета, она вместит 600 учащихся, работать учреждение будет в две смены (по 300 учащихся в каждую смену). Площадь застройки составит 2123,1 кв. м.

При этом строить музыкальную школу в квартале "2001" собираются уже давно. Проект мэрия Барнаула заказала летом 2014 года, его разработал проектный институт "Алтайгражданпроект" за 4,3 млн рублей. Тогда четырёхэтажную школу с хореографическим отделением должны хотели начать строить в 2015 году.

Летом 2015 года проектная документация и результаты инженерных изысканий прошли госэкспертизу. После этого на 10 лет вопрос встал на паузу.