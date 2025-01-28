Власти Барнаула спустя десять лет вернулись к проекту музыкальной школы в квартале "2001"

Проект музыкальной школы десятилетней давности хотят скорректировать за 11,3 млн рублей

28 января 2025, 14:40, Антон Дегтярев

Проект музыкальной школы в квартале "2001" / Фото: agp22.ru

Мэрия Барнаула заказала корректировку проектной документации по строительству музыкальной школы в квартале "2001", которую разработали около десяти лет назад. На работы власти готовы потратить 11,3 млн рублей. Информация об этом есть на портале госзакупок.

Компания-победитель должна будет скорректировать проектную документацию, пройти госэкспертизу и оформить рабочую документацию после получения положительного заключения на нее. Всего указано 11 разделов проектной документации, которые подлежат корректировке.

Закупка появилась на портале 28 января 2025 года, заявки на нее можно подавать до 5 февраля 2025 года. Итоги лота подведут 7 февраля 2025 года. Подрядчик должен будет закончить работу не позднее 25 сентября 2025 года. Контракт вступит в силу со дня подписания и будет действовать до полного исполнения сторонами обязательств.

Проект музыкальной школы в квартале "2001" / Фото: agp22.ru

Новая музыкальная школа будет строиться на средства городского бюджета, она вместит 600 учащихся, которые будут обучаться в две смены (по 300 учеников в каждую смену). Площадь застройки составит 2123,1 кв. м.

Отметим, что о строительстве музыкальной школы в квартале "2001" говорят уже давно. Еще в январе 2013 года депутат Барнаульской гордумы Андрей Солодилов отмечал, что работы начнутся "в этом году" (то есть в 2013-м). Проект школы мэрия Барнаула заказала летом 2014 года. Тогда его разработал проектный институт "Алтайгражданпроект" за 4,3 млн рублей, согласно которому четырехэтажную музыкальную школу с хореографическим отделением должны были начать возводить в 2015 году в проезде Северном Власихинском, 18.

Через год, летом 2015-го, проектная документация и результаты инженерных изысканий прошли госэкспертизу (на нее потратили 529,1 тысячи рублей). После этого вопрос поставили на паузу и только сейчас власти решили скорректировать проектную документацию. Затем при утверждении бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов говорилось, что строительство музыкальной школы в квартале "2001" начнется с 2026 года, писала "Алтайская правда".