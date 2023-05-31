Проезд электросамокатов по пешеходным дорожкам предложили запретить в России
Авторы инициативы отметили, что принятые меры не работают, так как число ДТП с участием СИМ растёт
31 мая 2023, 15:16, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Депутат Госдумы Александр Якубовский предложил запретить двигаться на электросамокатах по пешеходным дорожкам, а также ограничить их скорость до 15 километров в час. Соответствующее письмо он направил главе МВД и в Минтранс, сообщают "Известия".
Депутаты предлагают запретить использование электросамокатов несовершеннолетними.
Якубовский в письме отметил, что рост числа происшествий с участием СИМ показывает неэффективность принятых на данный момент мер.
По его мнению, внесённое предложение позволит обеспечить безопасность пешеходов.
15:18:50 31-05-2023
Ой, что сейчас будет в комментариях)))
15:35:45 31-05-2023
ВВП (15:18:50 31-05-2023) Ой, что сейчас будет в комментариях)))... А что будет? Если совсем их запретят-революция свершится или госпереворот? Сидим ровно.
16:00:32 31-05-2023
Ну наконец-то. По быстрее бы, хоть бы хоть бы.
16:20:42 31-05-2023
С ног сшибают пешеходов и ездят стаями
17:59:27 31-05-2023
Этот петушиный транспорт вообще убирать надо. На проезжей части они так же никому не нужны
13:01:44 01-06-2023
Гость (17:59:27 31-05-2023) Этот петушиный транспорт вообще убирать надо. На проезжей ча... почему петушинный?
17:04:52 01-06-2023
Гость (13:01:44 01-06-2023) почему петушинный?... потому что это развлечение для дошколят, не более. у нормального человека при потребности в перемещении комфортном уже автомобиль должен быть
20:50:30 31-05-2023
и еще автомобили запретить нужно на тротуарах. Задолбали уже. Идешь, а какое-то быдло из своего корыта машет, уйди, мол, ему проехать нужно.
13:02:11 01-06-2023
Гость (20:50:30 31-05-2023) и еще автомобили запретить нужно на тротуарах. Задолбали уже... ни разу автомобиль на тротуаре не видела
13:05:18 01-06-2023
Гость (13:02:11 01-06-2023) ни разу автомобиль на тротуаре не видела... побывайте на Деповской 32 после начала учебного года и наблюдайте в свое удовольствие)
17:03:29 01-06-2023
Гость (20:50:30 31-05-2023) и еще автомобили запретить нужно на тротуарах. Задолбали уже... так пишите ОТДЕЛЬНО об этой проблеме, вызывайте ГИБДД при таких случаях. зачем сюда влезли в совершенно другую не менее актуальную тему?
17:02:08 01-06-2023
наконец-то. поскорей бы. и электровелосипеды тоже! отказ в регистрации в приложении для лица, не достигшего 18-летнего возраста и баг-запрет в движке самокатов при превышении скорости. Тут важны высокие штрафы и строгий контроль после принятия закона, иначе это снова популизм и трёп