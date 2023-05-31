Проезд электросамокатов по пешеходным дорожкам предложили запретить в России

Авторы инициативы отметили, что принятые меры не работают, так как число ДТП с участием СИМ растёт

31 мая 2023, 15:16, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Депутат Госдумы Александр Якубовский предложил запретить двигаться на электросамокатах по пешеходным дорожкам, а также ограничить их скорость до 15 километров в час. Соответствующее письмо он направил главе МВД и в Минтранс, сообщают "Известия".

Депутаты предлагают запретить использование электросамокатов несовершеннолетними.

Якубовский в письме отметил, что рост числа происшествий с участием СИМ показывает неэффективность принятых на данный момент мер.

По его мнению, внесённое предложение позволит обеспечить безопасность пешеходов.