Проезд по алтайским трассам 24 мая дважды перекроют из-за военных

Ограничения касаются всех видов транспорта

24 мая 2023, 09:34, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае 24 мая дважды перекроют трассы из-за движения военных колонн, сообщили в ГУ МВД региона.

Ограничения для всех видов транспорта введут на следующих участках:

с 22:00 до 00:00 на автодороге н.п. Контошино – н.п. Контошино;

с 22:00 до 00:00 на автодороге 257 км а/д Р-256 "Чуйский тракт" – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – 270 км а/д Р-256 "Чуйский тракт".

В ведомстве подчёркивают: маршрут и время сопровождения военной техники могут быть изменены. Участников дорожного движения просят с пониманием отнестись к сложившимся обстоятельствам.