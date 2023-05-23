В Затоне открыли проезд по дороге на остров Шубинский

Проезд возобновили в связи со снижением уровня воды в реке Оби

23 мая 2023, 12:45, ИА Амител

Фото: телеграм-канал мэрии Барнаула

В барнаульском микрорайоне Затон открыли движение по дороге на остров Шубинский, сообщили в мэрии.

Проезд возобновили в связи со снижением уровня воды в реке Оби. По состоянию на утро 23 мая он составил 441 сантиметр над нулём водомерного поста.

В пресс-службе подчеркнули, что прохождение паводкоопасного периода находится на особом контроле в администрациях Барнаула и Центрального района.

Ранее сообщили, что в Затоне продолжают подготовку к паводку, которая стартовала в начале года.