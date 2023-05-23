В Затоне открыли проезд по дороге на остров Шубинский
Проезд возобновили в связи со снижением уровня воды в реке Оби
23 мая 2023, 12:45, ИА Амител
Фото: телеграм-канал мэрии Барнаула
В барнаульском микрорайоне Затон открыли движение по дороге на остров Шубинский, сообщили в мэрии.
Проезд возобновили в связи со снижением уровня воды в реке Оби. По состоянию на утро 23 мая он составил 441 сантиметр над нулём водомерного поста.
В пресс-службе подчеркнули, что прохождение паводкоопасного периода находится на особом контроле в администрациях Барнаула и Центрального района.
Ранее сообщили, что в Затоне продолжают подготовку к паводку, которая стартовала в начале года.
13:14:38 24-05-2023
Что открыли непонятно. На вьезде на понтонный мост опять положили блоки а знаки " кирпич" с дороги не убрали. По правилам дорожного движения- проезда на Шубинский - нет! Просто с дороги вода ушла и стало можно ездить под "кирпич", видимо вот это и есть работа администрации.
10:50:01 25-05-2023
спасибо, убрали