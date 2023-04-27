Проезд по алтайским трассам трижды перекроют из-за военных

Ограничения касаются всех видов транспорта

27 апреля 2023, 12:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае 27 и 28 апреля три раза перекроют трассы из-за движения военных колонн. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

Ограничения затронут все виды транспорта:

27 апреля – с 17:00 до 19:20 автодорога Р-256 – н.п. Озерки;

28 апреля – с 07:55 до 08:30 автодорога ЗАТО Сибирский – а/д Р-256 – СНТ "Горизонт";

28 апреля – с 12:25 до 14:55 автодорога СНТ "Горизонт" – а/д Р-256 (н.п. Новокраюшкино).

В ведомстве подчёркивают: маршрут и время сопровождения военной техники могут быть изменены. Участников дорожного движения просят с пониманием отнестись к сложившимся обстоятельствам.

Ранее стало известно, что частичное перекрытие коммунального моста в Бийске перенесли на 28 апреля.