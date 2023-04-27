Перекрытие моста в Бийске перенесли на другой день
На время работ полностью закрывать переправу не будут
27 апреля 2023, 10:15, ИА Амител
Фото: Антон Червяков / правительство Алтайского края
Частичное перекрытие коммунального моста в Бийске из-за погодных условий перенесли на 28 апреля. Об этом сообщили в мэрии.
"Уважаемые бийчане! В связи с погодными условиями частичное перекрытие Коммунального моста переносится на 28 апреля", – рассказали на странице горадминистрации во "ВКонтакте".
Напомним, в 2023 году в Бийске починят коммунальный мост, по которому туристы едут в Белокуриху и Горный Алтай.
На ремонт переправы выделили почти 170 млн рублей, работы будут идти до конца сентября. В этот период движение по переправе будет организовано в реверсивном режиме.
Закрывать мост полностью на это время не будут.
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