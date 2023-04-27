Перекрытие моста в Бийске перенесли на другой день

На время работ полностью закрывать переправу не будут

27 апреля 2023, 10:15, ИА Амител

Фото: Антон Червяков / правительство Алтайского края

Частичное перекрытие коммунального моста в Бийске из-за погодных условий перенесли на 28 апреля. Об этом сообщили в мэрии.

"Уважаемые бийчане! В связи с погодными условиями частичное перекрытие Коммунального моста переносится на 28 апреля", – рассказали на странице горадминистрации во "ВКонтакте".

Напомним, в 2023 году в Бийске починят коммунальный мост, по которому туристы едут в Белокуриху и Горный Алтай.

На ремонт переправы выделили почти 170 млн рублей, работы будут идти до конца сентября. В этот период движение по переправе будет организовано в реверсивном режиме.

Закрывать мост полностью на это время не будут.