Проезд по улице 65 лет Победы открыли в Барнауле

Новую дорогу не только построили, но ещё и высадили вокруг деревья

01 июня 2023, 10:54, ИА Амител

Фото: пресс-служба мэрии

Строительство дороги на улице 65 лет Победы от Энтузиастов до Сергея Семёнова завершили в Барнауле. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Работы выполняла компания "Сибинвест". Подрядчик сделал проезжую часть, велодорожки, тротуары и ливневые канализации.

Только что построенную дорогу благоустроили: высадили почти 60 елей, больше 30 сосен. В планах ещё десятки других деревьев. Также здесь будет большой цветник.

Вдоль дороги установили освещение, а на пересечении с Энтузиастов включили светофор.