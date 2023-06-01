Проезд по улице 65 лет Победы открыли в Барнауле
Новую дорогу не только построили, но ещё и высадили вокруг деревья
01 июня 2023, 10:54, ИА Амител
Фото: пресс-служба мэрии
Строительство дороги на улице 65 лет Победы от Энтузиастов до Сергея Семёнова завершили в Барнауле. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Работы выполняла компания "Сибинвест". Подрядчик сделал проезжую часть, велодорожки, тротуары и ливневые канализации.
Только что построенную дорогу благоустроили: высадили почти 60 елей, больше 30 сосен. В планах ещё десятки других деревьев. Также здесь будет большой цветник.
Вдоль дороги установили освещение, а на пересечении с Энтузиастов включили светофор.
11:19:55 01-06-2023
Картинка.
11:24:46 01-06-2023
это где? энтузиастов знаю где. а про остальные только слышал, что там в каждом доме по две-три пивнушки
11:48:15 01-06-2023
Гость (11:24:46 01-06-2023) это где? энтузиастов знаю где. а про остальные только слышал... Так вы приедьте да посмотрите своими глазами так это или нет, а то как тот депутат про Америку(вчерашнее интервью на амике) ))))
12:02:07 01-06-2023
Гость (11:48:15 01-06-2023) Так вы приедьте да посмотрите своими глазами так это или нет... ехать в гетто чтобы проверить там количество пивнушек? у вас голова не бобо?
12:10:02 01-06-2023
Гость (12:02:07 01-06-2023) ехать в гетто чтобы проверить там количество пивнушек? у вас... Гость, верить всему что слышите, но своими глазами не видите- вот у кого проблемы с головой)
12:18:20 01-06-2023
Гость (12:10:02 01-06-2023) Гость, верить всему что слышите, но своими глазами не видите... где я написал, что верю в такое количество пивнушек? пруф дайте пожалуйста
12:11:24 01-06-2023
Гость (12:02:07 01-06-2023) ехать в гетто чтобы проверить там количество пивнушек? у вас... А для вас жизнь обитателей гетто не имеет значение?
12:20:12 01-06-2023
Гость (12:11:24 01-06-2023) А для вас жизнь обитателей гетто не имеет значение? ... я вас очень сильно удивлю. даже для самих обитателей гетто жизнь их соседей не имеет значения. они будут только рады если количество соседей уменьшится. им будет куда кидать на ночь свои машины.
12:28:24 01-06-2023
Гость (12:20:12 01-06-2023) Гость (12:11:24 01-06-2023) А для вас жизнь обитателей... А вы не обратили внимание на семиэтажное здание второе слева?Как вы думаете,для чего оно построено и почему у него такие узкие маленькие окна?
13:21:57 01-06-2023
Гость (12:28:24 01-06-2023) А вы не обратили внимание на семиэтажное здание второе слева... Пивнушка будет. Семиэтажная.
13:44:50 01-06-2023
Гость (13:21:57 01-06-2023) Пивнушка будет. Семиэтажная.... Возможно ещё подземный этаж.Такое бывает с пивнушками.Всего восемь.
17:26:14 01-06-2023
Гость (12:28:24 01-06-2023) А вы не обратили внимание на семиэтажное здание второе слева... Вы первый раз гараж видите?
12:17:25 01-06-2023
Гость (12:02:07 01-06-2023) ехать в гетто чтобы проверить там количество пивнушек? у вас... Не вздумай ехать, без тебя пробок хватает.
12:22:06 01-06-2023
Гость (12:17:25 01-06-2023) Не вздумай ехать, без тебя пробок хватает. ... боже упаси меня от поездок в те районы. только если по приговору суда.
12:32:44 01-06-2023
Гость (12:22:06 01-06-2023) Гость (12:17:25 01-06-2023) Не вздумай ехать, без тебя... не зарекайся
16:48:35 01-06-2023
Гость (12:02:07 01-06-2023) ехать в гетто чтобы проверить там количество пивнушек? у вас... Из гетто в гетто не стоит ездить.
12:08:39 01-06-2023
Гость (11:24:46 01-06-2023) это где? энтузиастов знаю где. а про остальные только слышал... и не только пивнушки. у нас тут медведи и вампиры ходят по дворам
12:05:13 01-06-2023
Улица 65 лет Победы находится между улицами Попова и Солнечная поляна.Это как Молодёжная между проспектами Ленина и Красноармейским,где в каждом доме по библиотеке.
12:15:16 01-06-2023
Ждем для проверки сильный ливень. Помните, как улица тонула? Как Венеция...
12:32:42 01-06-2023
Немножко европу напоминает и чуть-чуть Азию.Америку совершенно не напоминает:там улочки узкие.
16:47:11 01-06-2023
Гость (12:32:42 01-06-2023) Немножко европу напоминает и чуть-чуть Азию.Америку совершен... Напоминает пятьсот метров улицы Барнаула.
12:36:55 01-06-2023
дорожная разметка порадовала... это кто придумал так нарисовать?
12:47:08 01-06-2023
А улица Семенова видимо проклята.
12:57:32 01-06-2023
Целых пятьсот метров осилили за два года. Особенно радует ливневая канализация самотеком на Попова. Осталось яхт клуб на Павловском тракте открыть.
13:01:43 01-06-2023
Ждём через два года красивую картинку ещё пятисот метров этой же улицы. Ура. Господа.
14:45:15 01-06-2023
Тонары пойдут, раздолбят дорогу быстро!
16:47:46 01-06-2023
Гость (12:28:24 01-06-2023) А вы не обратили внимание на семиэтажное здание второе слева... Потому что это наземная гараж-стоянка
17:50:15 01-06-2023
А Семенова делать не собираются! Нам и дальше бить машины. Будь прокляты эти чиновники!!! Надо готовить коллективный иск от жителей за разбитые машины.
09:13:35 02-06-2023
Дорожные знаки запрещают движение в половине направлений, заехать и выехать с перекрестка невозможно, только через другие дворы, "подарочек" от тупых проектировщиков или кормушка для городских властей?