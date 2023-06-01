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Проезд по улице 65 лет Победы открыли в Барнауле

Новую дорогу не только построили, но ещё и высадили вокруг деревья

01 июня 2023, 10:54, ИА Амител

Фото: пресс-служба мэрии
Фото: пресс-служба мэрии

Строительство дороги на улице 65 лет Победы от Энтузиастов до Сергея Семёнова завершили в Барнауле. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Работы выполняла компания "Сибинвест". Подрядчик сделал проезжую часть, велодорожки, тротуары и ливневые канализации.

Только что построенную дорогу благоустроили: высадили почти 60 елей, больше 30 сосен. В планах ещё десятки других деревьев. Также здесь будет большой цветник.

Вдоль дороги установили освещение, а на пересечении с Энтузиастов включили светофор.

Барнаул

Комментарии 29

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Гость

11:19:55 01-06-2023

Картинка.

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Гость

11:24:46 01-06-2023

это где? энтузиастов знаю где. а про остальные только слышал, что там в каждом доме по две-три пивнушки

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Гость

11:48:15 01-06-2023

Гость (11:24:46 01-06-2023) это где? энтузиастов знаю где. а про остальные только слышал... Так вы приедьте да посмотрите своими глазами так это или нет, а то как тот депутат про Америку(вчерашнее интервью на амике) ))))

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Гость

12:02:07 01-06-2023

Гость (11:48:15 01-06-2023) Так вы приедьте да посмотрите своими глазами так это или нет... ехать в гетто чтобы проверить там количество пивнушек? у вас голова не бобо?

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Гость

12:10:02 01-06-2023

Гость (12:02:07 01-06-2023) ехать в гетто чтобы проверить там количество пивнушек? у вас... Гость, верить всему что слышите, но своими глазами не видите- вот у кого проблемы с головой)

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Гость

12:18:20 01-06-2023

Гость (12:10:02 01-06-2023) Гость, верить всему что слышите, но своими глазами не видите... где я написал, что верю в такое количество пивнушек? пруф дайте пожалуйста

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Гость

12:11:24 01-06-2023

Гость (12:02:07 01-06-2023) ехать в гетто чтобы проверить там количество пивнушек? у вас... А для вас жизнь обитателей гетто не имеет значение?

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Гость

12:20:12 01-06-2023

Гость (12:11:24 01-06-2023) А для вас жизнь обитателей гетто не имеет значение? ... я вас очень сильно удивлю. даже для самих обитателей гетто жизнь их соседей не имеет значения. они будут только рады если количество соседей уменьшится. им будет куда кидать на ночь свои машины.

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Гость

12:28:24 01-06-2023

Гость (12:20:12 01-06-2023) Гость (12:11:24 01-06-2023) А для вас жизнь обитателей... А вы не обратили внимание на семиэтажное здание второе слева?Как вы думаете,для чего оно построено и почему у него такие узкие маленькие окна?

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Гость

13:21:57 01-06-2023

Гость (12:28:24 01-06-2023) А вы не обратили внимание на семиэтажное здание второе слева... Пивнушка будет. Семиэтажная.

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Гость

13:44:50 01-06-2023

Гость (13:21:57 01-06-2023) Пивнушка будет. Семиэтажная.... Возможно ещё подземный этаж.Такое бывает с пивнушками.Всего восемь.

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Гость

17:26:14 01-06-2023

Гость (12:28:24 01-06-2023) А вы не обратили внимание на семиэтажное здание второе слева... Вы первый раз гараж видите?

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Гость

12:17:25 01-06-2023

Гость (12:02:07 01-06-2023) ехать в гетто чтобы проверить там количество пивнушек? у вас... Не вздумай ехать, без тебя пробок хватает.

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Гость

12:22:06 01-06-2023

Гость (12:17:25 01-06-2023) Не вздумай ехать, без тебя пробок хватает. ... боже упаси меня от поездок в те районы. только если по приговору суда.

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Гость

12:32:44 01-06-2023

Гость (12:22:06 01-06-2023) Гость (12:17:25 01-06-2023) Не вздумай ехать, без тебя... не зарекайся

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Гость

16:48:35 01-06-2023

Гость (12:02:07 01-06-2023) ехать в гетто чтобы проверить там количество пивнушек? у вас... Из гетто в гетто не стоит ездить.

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Гость

12:08:39 01-06-2023

Гость (11:24:46 01-06-2023) это где? энтузиастов знаю где. а про остальные только слышал... и не только пивнушки. у нас тут медведи и вампиры ходят по дворам

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Гость

12:05:13 01-06-2023

Улица 65 лет Победы находится между улицами Попова и Солнечная поляна.Это как Молодёжная между проспектами Ленина и Красноармейским,где в каждом доме по библиотеке.

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Гость

12:15:16 01-06-2023

Ждем для проверки сильный ливень. Помните, как улица тонула? Как Венеция...

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Гость

12:32:42 01-06-2023

Немножко европу напоминает и чуть-чуть Азию.Америку совершенно не напоминает:там улочки узкие.

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Гость

16:47:11 01-06-2023

Гость (12:32:42 01-06-2023) Немножко европу напоминает и чуть-чуть Азию.Америку совершен... Напоминает пятьсот метров улицы Барнаула.

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Гость

12:36:55 01-06-2023

дорожная разметка порадовала... это кто придумал так нарисовать?

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Гость

12:47:08 01-06-2023

А улица Семенова видимо проклята.

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Гость

12:57:32 01-06-2023

Целых пятьсот метров осилили за два года. Особенно радует ливневая канализация самотеком на Попова. Осталось яхт клуб на Павловском тракте открыть.

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Гость

13:01:43 01-06-2023

Ждём через два года красивую картинку ещё пятисот метров этой же улицы. Ура. Господа.

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Гость

14:45:15 01-06-2023

Тонары пойдут, раздолбят дорогу быстро!

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Гость

16:47:46 01-06-2023

Гость (12:28:24 01-06-2023) А вы не обратили внимание на семиэтажное здание второе слева... Потому что это наземная гараж-стоянка

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Гость

17:50:15 01-06-2023

А Семенова делать не собираются! Нам и дальше бить машины. Будь прокляты эти чиновники!!! Надо готовить коллективный иск от жителей за разбитые машины.

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Горожанин

09:13:35 02-06-2023

Дорожные знаки запрещают движение в половине направлений, заехать и выехать с перекрестка невозможно, только через другие дворы, "подарочек" от тупых проектировщиков или кормушка для городских властей?

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