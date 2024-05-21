Проезд подорожает в алтайском райцентре с 1 июня
Одна поездка обойдется в 31 рубль
21 мая 2024, 15:45, ИА Амител
Автобус в селе Мамонтово / Фото: t.me/mamontovo_official
В селе Мамонтово Мамонтовского района Алтайского края с 1 июня подорожает проезд на общественном транспорте до 31 рубля.
Об этом сообщили в телеграм-канале администрации муниципалитета.
Изменения в том числе затронут и стоимость проездного билета:
- для взрослых – 1240 рублей;
- для детей – 800 рублей.
Отметим, что стоимость проезда в Мамонтово вырастет ровно через месяц после того, как это произошло в Барнауле. С 1 мая проезд в городе стоит 35 рублей.
16:25:58 21-05-2024
Вот так!
17:44:21 21-05-2024
Так им и надо