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Проезд подорожает в алтайском райцентре с 1 июня

Одна поездка обойдется в 31 рубль

21 мая 2024, 15:45, ИА Амител

Автобус в селе Мамонтово / Фото: t.me/mamontovo_official
Автобус в селе Мамонтово / Фото: t.me/mamontovo_official

В селе Мамонтово Мамонтовского района Алтайского края с 1 июня подорожает проезд на общественном транспорте до 31 рубля.

Об этом сообщили в телеграм-канале администрации муниципалитета.

Изменения в том числе затронут и стоимость проездного билета:

  • для взрослых – 1240 рублей;
  • для детей – 800 рублей.

Отметим, что стоимость проезда в Мамонтово вырастет ровно через месяц после того, как это произошло в Барнауле. С 1 мая проезд в городе стоит 35 рублей.

Алтайский край общественный транспорт тарифы

Комментарии 2

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Коля

16:25:58 21-05-2024

Вот так!

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Гость

17:44:21 21-05-2024

Так им и надо

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