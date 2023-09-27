Профессор заявил, что маски бесполезны и только усиливают психоз
Игорь Гундаров утверждает, что страх и ограничения негативно влияют на иммунитет
27 сентября 2023, 12:43, ИА Амител
Маски в пандемию бесполезны и только усиливают психоз, заявил изданию "Подмосковье сегодня" доктор медицинских наук Игорь Гундаров.
"Я считаю, что в пандемию мы имели дело с новым явлением – тотальным социальным психозом. И сейчас снова начались отдельные его всплески", – отметил специалист.
По его словам, вместе с ковидом существуют страх, паника и безысходность, которые наряду с ограничениями сильно влияют на иммунитет в худшую сторону.
И немалую роль в этом играют маски, которые тоже нагнетают дополнительный страх, в том числе и страх наказания за их отсутствие. Но в плане защиты от инфекций их эффективность примерно такая же, как ловить сачком комаров.
Ранее Роспотребнадзор рекомендовал жителям Алтайского края носить маски в общественных местах, так как в регионе регистрируется сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.
12:50:59 27-09-2023
В кои-то веки нормальному человеку дали высказаться! А теперь рбъясните, пожалуйста, на кой бес в автобусах по мозгам ездит тётка с призывами носить маску в ОТ? Переписать трудно или денег стоит немеряно?
12:59:43 27-09-2023
Гость (12:50:59 27-09-2023) В кои-то веки нормальному человеку дали высказаться! А тепер... Т.е. вы бы не возражали, если бы вам хирург делал операцию без маски?
13:16:32 27-09-2023
Гость (12:59:43 27-09-2023) Т.е. вы бы не возражали, если бы вам хирург делал операцию б... Или там стоматолог в рот без нее заглядывал) Нуачо, оно ж бесполезно. Подумаешь, грамм-другой слюней и соплей в лицо прилетит. Будем надеяться, что стоматолог ничем не болен) Про то, что маски должны носить прежде всего больные, дедушка, как я понимаю, не в курсе?
13:00:35 27-09-2023
на кой бес в автобусах по мозгам ездит тётка с призывами носить маску в ОТ?" Чтобы ваши сопли по ОТ не летали.
12:55:08 27-09-2023
Читаю википедию: "В 1997 году И. А. Гундаров сформировал концепцию эпидемиологии духовности — нетрадиционного направления профилактической медицины". Ну все понятно, что тут добавить... Кстати сейчас 76 лет дедушке, с возрастом маразм никого не щадит.
16:50:38 27-09-2023
Гость (12:55:08 27-09-2023) Читаю википедию: "В 1997 году И. А. Гундаров сформировал кон... При чем здесь маразм? Здесь выдернули фразу из контекста. Он ведь не говорил, что тем, кто болеет вирусными инфекциями, не надо носить маски в общественных местах. Вот только, к сожалению, не все больные заботятся об окружающих. А для здоровых от масок на самом деле вреда больше, чем пользы.
13:04:41 27-09-2023
Как бы, по версии АМИК, Роспотребнадзор со своим призывом носить маски-дураки. А этот учоный-молодца! Во все времена ношение масок в пандемию было норма!
13:17:29 27-09-2023
Ещё до ковидлы сознательный граждане в сезон ОРВИ при болезни ходили на работу в маске дня 2-3. Чтобы коллег не заразить, или в транспорте. И это нормально. Это забота об окружающих.
13:24:49 27-09-2023
Гость (13:17:29 27-09-2023) Ещё до ковидлы сознательный граждане в сезон ОРВИ при болезн... И это ненормально! Больным ходить на работу нельзя, это плохо для собственного здоровья и безалаберно по отношению к коллегам.
14:21:55 27-09-2023
Гость (13:24:49 27-09-2023) И это ненормально! Больным ходить на работу нельзя, это пл... Мы живем не в идеальном мире. И ежели вы не настолько больны, чтобы вызывать скорую или врача на дом, и, допустим, идете\едете до поликлиники своим ходом - наденьте маску. А не орошайте своими соплями окружающих.
13:18:45 27-09-2023
И сейчас снова начались отдельные его всплески--- Это точно. По улицам уже пошли психи в масках)
13:20:52 27-09-2023
Глазам не верю... Это точно напечатали? Алилуйя!!!! Наконец-то здравый смысл в прессе. Перела...дова и иже с ними это читала?
02:35:33 28-09-2023
Гость (13:20:52 27-09-2023) Глазам не верю... Это точно напечатали? Алилуйя!!!! Наконец... Старый маразматик сказал глупость, а вы и радуетесь. Как же! Вам маразматик разрешил без маски ходить, соплями чихать на окружающих.
13:23:20 27-09-2023
Про хирургов и стоматологов вы серьезно? Не надо путать теплое с мягким... не передергивайте. Человек имел в виду ношение масок здоровыми людьми! А больные пусть сидят дома или чихают в маску. Это ведь элементарно и здравый смысл.
13:34:04 27-09-2023
Гость (13:23:20 27-09-2023) Про хирургов и стоматологов вы серьезно? Не надо путать тепл... Да, серьезно. А что, по-вашему, хирург не является здоровым? Эту мысль вы пытались выразить?
14:27:21 27-09-2023
Гость (13:34:04 27-09-2023) Да, серьезно. А что, по-вашему, хирург не является здоровым?... Вот когда пассажиры автобусов начнут копаться в моих кишках или лечить зубы, тогда пусть и надевают маску ...
15:18:05 27-09-2023
Чучмек (14:27:21 27-09-2023) Вот когда пассажиры автобусов начнут копаться в моих кишках ... Т.е. маска все-таки работает?
17:18:30 27-09-2023
Чучмек (14:27:21 27-09-2023) Вот когда пассажиры автобусов начнут копаться в моих кишках ... Ну то есть просто чихать в лицо - окнорм) Отлично.
13:52:08 27-09-2023
Я вообще не имею отношения к медицине. Но считаю, если ты заболел (сопли, кашель и т.п.) то маску надень! Для здоровых - полная хрень, если ты не попал общество чихающих и кашляющих.
14:35:02 27-09-2023
\Гость (13:52:08 27-09-2023) Я вообще не имею отношения к медицине. Но считаю, если ты з... Так в автобусе полно чихающих и кашляющих - почему тогда здоровому человеку не надеть маску ?
15:14:03 27-09-2023
что маски бесполезны и только усиливают психоз----- я бы еще добавила - у тех, кто их носит) они реально нервные.
16:37:55 27-09-2023
Гость (15:14:03 27-09-2023) что маски бесполезны и только усиливают психоз----- я бы еще... Японцы и китайцы разве нервные? И сравните статистику по ковиду у них и у нас, может тогда отпадёт мания добавлять глупости.
02:34:22 28-09-2023
Гость (15:14:03 27-09-2023) что маски бесполезны и только усиливают психоз----- я бы еще... Ну а ты дурочка обыкновенная.
16:11:45 27-09-2023
Дураков всегда больше... это известный факт, яркое подтверждение которому произошло в Германии в 1933 году. Новое время сформировало новый тип дурака- "дурак агрессивный". Он отличается тем, что быстро переходит на личности (это за "дедушку" и его "маразм") и упорствует в своей тупости и невежестве. В общем- АМИК как срез интернет-сообщества Барнаула...
02:31:35 28-09-2023
Это не профессор, это НЕУЧ высказался.
02:33:00 28-09-2023
У дедушки уже старческий маразм начался. А дураки от радости запрыгали.