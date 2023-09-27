Профессор заявил, что маски бесполезны и только усиливают психоз

Игорь Гундаров утверждает, что страх и ограничения негативно влияют на иммунитет

27 сентября 2023, 12:43, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Маски в пандемию бесполезны и только усиливают психоз, заявил изданию "Подмосковье сегодня" доктор медицинских наук Игорь Гундаров.

"Я считаю, что в пандемию мы имели дело с новым явлением – тотальным социальным психозом. И сейчас снова начались отдельные его всплески", – отметил специалист.

По его словам, вместе с ковидом существуют страх, паника и безысходность, которые наряду с ограничениями сильно влияют на иммунитет в худшую сторону.

И немалую роль в этом играют маски, которые тоже нагнетают дополнительный страх, в том числе и страх наказания за их отсутствие. Но в плане защиты от инфекций их эффективность примерно такая же, как ловить сачком комаров.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал жителям Алтайского края носить маски в общественных местах, так как в регионе регистрируется сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.