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Профессор заявил, что маски бесполезны и только усиливают психоз

Игорь Гундаров утверждает, что страх и ограничения негативно влияют на иммунитет

27 сентября 2023, 12:43, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Маски в пандемию бесполезны и только усиливают психоз, заявил изданию "Подмосковье сегодня" доктор медицинских наук Игорь Гундаров.

"Я считаю, что в пандемию мы имели дело с новым явлением – тотальным социальным психозом. И сейчас снова начались отдельные его всплески", – отметил специалист.

По его словам, вместе с ковидом существуют страх, паника и безысходность, которые наряду с ограничениями сильно влияют на иммунитет в худшую сторону.

И немалую роль в этом играют маски, которые тоже нагнетают дополнительный страх, в том числе и страх наказания за их отсутствие. Но в плане защиты от инфекций их эффективность примерно такая же, как ловить сачком комаров.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал жителям Алтайского края носить маски в общественных местах, так как в регионе регистрируется сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.

Коронавирус Здоровье

Комментарии 26

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Гость

12:50:59 27-09-2023

В кои-то веки нормальному человеку дали высказаться! А теперь рбъясните, пожалуйста, на кой бес в автобусах по мозгам ездит тётка с призывами носить маску в ОТ? Переписать трудно или денег стоит немеряно?

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Гость

12:59:43 27-09-2023

Гость (12:50:59 27-09-2023) В кои-то веки нормальному человеку дали высказаться! А тепер... Т.е. вы бы не возражали, если бы вам хирург делал операцию без маски?

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Гость

13:16:32 27-09-2023

Гость (12:59:43 27-09-2023) Т.е. вы бы не возражали, если бы вам хирург делал операцию б... Или там стоматолог в рот без нее заглядывал) Нуачо, оно ж бесполезно. Подумаешь, грамм-другой слюней и соплей в лицо прилетит. Будем надеяться, что стоматолог ничем не болен) Про то, что маски должны носить прежде всего больные, дедушка, как я понимаю, не в курсе?

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Гость

13:00:35 27-09-2023

на кой бес в автобусах по мозгам ездит тётка с призывами носить маску в ОТ?" Чтобы ваши сопли по ОТ не летали.

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Гость

12:55:08 27-09-2023

Читаю википедию: "В 1997 году И. А. Гундаров сформировал концепцию эпидемиологии духовности — нетрадиционного направления профилактической медицины". Ну все понятно, что тут добавить... Кстати сейчас 76 лет дедушке, с возрастом маразм никого не щадит.

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Гость

16:50:38 27-09-2023

Гость (12:55:08 27-09-2023) Читаю википедию: "В 1997 году И. А. Гундаров сформировал кон... При чем здесь маразм? Здесь выдернули фразу из контекста. Он ведь не говорил, что тем, кто болеет вирусными инфекциями, не надо носить маски в общественных местах. Вот только, к сожалению, не все больные заботятся об окружающих. А для здоровых от масок на самом деле вреда больше, чем пользы.

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Гость

13:04:41 27-09-2023

Как бы, по версии АМИК, Роспотребнадзор со своим призывом носить маски-дураки. А этот учоный-молодца! Во все времена ношение масок в пандемию было норма!

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Гость

13:17:29 27-09-2023

Ещё до ковидлы сознательный граждане в сезон ОРВИ при болезни ходили на работу в маске дня 2-3. Чтобы коллег не заразить, или в транспорте. И это нормально. Это забота об окружающих.

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Гость

13:24:49 27-09-2023

Гость (13:17:29 27-09-2023) Ещё до ковидлы сознательный граждане в сезон ОРВИ при болезн... И это ненормально! Больным ходить на работу нельзя, это плохо для собственного здоровья и безалаберно по отношению к коллегам.

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Гость

14:21:55 27-09-2023

Гость (13:24:49 27-09-2023) И это ненормально! Больным ходить на работу нельзя, это пл... Мы живем не в идеальном мире. И ежели вы не настолько больны, чтобы вызывать скорую или врача на дом, и, допустим, идете\едете до поликлиники своим ходом - наденьте маску. А не орошайте своими соплями окружающих.

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Гость

13:18:45 27-09-2023

И сейчас снова начались отдельные его всплески--- Это точно. По улицам уже пошли психи в масках)

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Гость

13:20:52 27-09-2023

Глазам не верю... Это точно напечатали? Алилуйя!!!! Наконец-то здравый смысл в прессе. Перела...дова и иже с ними это читала?

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Гость

02:35:33 28-09-2023

Гость (13:20:52 27-09-2023) Глазам не верю... Это точно напечатали? Алилуйя!!!! Наконец... Старый маразматик сказал глупость, а вы и радуетесь. Как же! Вам маразматик разрешил без маски ходить, соплями чихать на окружающих.

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Гость

13:23:20 27-09-2023

Про хирургов и стоматологов вы серьезно? Не надо путать теплое с мягким... не передергивайте. Человек имел в виду ношение масок здоровыми людьми! А больные пусть сидят дома или чихают в маску. Это ведь элементарно и здравый смысл.

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Гость

13:34:04 27-09-2023

Гость (13:23:20 27-09-2023) Про хирургов и стоматологов вы серьезно? Не надо путать тепл... Да, серьезно. А что, по-вашему, хирург не является здоровым? Эту мысль вы пытались выразить?

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Чучмек

14:27:21 27-09-2023

Гость (13:34:04 27-09-2023) Да, серьезно. А что, по-вашему, хирург не является здоровым?... Вот когда пассажиры автобусов начнут копаться в моих кишках или лечить зубы, тогда пусть и надевают маску ...

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Гость

15:18:05 27-09-2023

Чучмек (14:27:21 27-09-2023) Вот когда пассажиры автобусов начнут копаться в моих кишках ... Т.е. маска все-таки работает?

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Гость

17:18:30 27-09-2023

Чучмек (14:27:21 27-09-2023) Вот когда пассажиры автобусов начнут копаться в моих кишках ... Ну то есть просто чихать в лицо - окнорм) Отлично.

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\Гость

13:52:08 27-09-2023

Я вообще не имею отношения к медицине. Но считаю, если ты заболел (сопли, кашель и т.п.) то маску надень! Для здоровых - полная хрень, если ты не попал общество чихающих и кашляющих.

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Гость

14:35:02 27-09-2023

\Гость (13:52:08 27-09-2023) Я вообще не имею отношения к медицине. Но считаю, если ты з... Так в автобусе полно чихающих и кашляющих - почему тогда здоровому человеку не надеть маску ?

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Гость

15:14:03 27-09-2023

что маски бесполезны и только усиливают психоз----- я бы еще добавила - у тех, кто их носит) они реально нервные.

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Гость

16:37:55 27-09-2023

Гость (15:14:03 27-09-2023) что маски бесполезны и только усиливают психоз----- я бы еще... Японцы и китайцы разве нервные? И сравните статистику по ковиду у них и у нас, может тогда отпадёт мания добавлять глупости.

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Гость

02:34:22 28-09-2023

Гость (15:14:03 27-09-2023) что маски бесполезны и только усиливают психоз----- я бы еще... Ну а ты дурочка обыкновенная.

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Гость

16:11:45 27-09-2023

Дураков всегда больше... это известный факт, яркое подтверждение которому произошло в Германии в 1933 году. Новое время сформировало новый тип дурака- "дурак агрессивный". Он отличается тем, что быстро переходит на личности (это за "дедушку" и его "маразм") и упорствует в своей тупости и невежестве. В общем- АМИК как срез интернет-сообщества Барнаула...

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Гость

02:31:35 28-09-2023

Это не профессор, это НЕУЧ высказался.

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Гость

02:33:00 28-09-2023

У дедушки уже старческий маразм начался. А дураки от радости запрыгали.

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