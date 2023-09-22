Роспотребнадзор рекомендовал жителям Алтая носить маски в общественных местах

Всего с 11 по 17 сентября в Алтайском крае зарегистрировали 22,7 тысячи случаев заболевания ОРВИ. Недельные пороги превышены среди взрослого населения и детей в возрастной группе от 7 до 14 лет

22 сентября 2023, 15:33, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае регистрируется сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. В связи с этим в управлении Роспотребнадзора по региону рекомендовали жителям края соблюдать меры личной профилактики, в том числе использовать медицинские маски в общественных местах.

Всего с 11 по 17 сентября в Алтайском крае зарегистрировали 22,7 тысячи случаев заболевания ОРВИ. Недельные пороги превышены среди взрослого населения и детей в возрастной группе от 7 до 14 лет. Гриппа в крае не зафиксировано.

С августа в регионе проводится прививочная кампания против гриппа. Всего в крае привито 18,2% населения – это свыше 412 тысяч человек.

Роспотребнадзор напомнил, что наибольшему риску заболевания ОРВИ и гриппом подвержены сотрудники сферы обслуживания, торговли и питания, в том числе персонал, работающий при контакте с большим количеством населения. Там призвали население и работодателей заботиться о своем здоровье и здоровье сотрудников и до начала эпидемического подъема провести вакцинацию.

"Каждому жителю края необходимо соблюдать меры личной профилактики гриппа: в общественных местах использовать медицинские маски, регулярно и тщательно мыть руки и проветривать помещения, ограничить посещение массовых мероприятий и мест скопления людей", – добавили в управлении.