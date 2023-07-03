Часть барнаульских первоклассников будут возить в школы на автобусах с 1 сентября

Для перевозок детей, не зачисленных в ближайшие к дому школы, выделят четыре автобуса

03 июля 2023, 06:53, ИА Амител

Автобус для перевозки детей / Фото: amic.ru

Барнаульских первоклассников из микрорайонов "Времена года" квартала "2010" и из микрорайона "Норд" квартала "211/2", которым не хватило мест в ближайших к дому школах, будут возить на автобусах в другие учебные учреждения. Об этом рассказала заместитель председателя комитета по образованию Барнаула Наталья Михальчук.

По словам чиновницы, всего для подвоза детей городские власти выделят четыре автобуса. Они будут "подбирать" первоклассников на ул. Взлетной и отвозить их либо в школу № 114, либо в школу № 84, если в первой не хватит мест. Воспользоваться автобусами смогут, например, те дети, которые не смогли попасть в школы № 135 и № 136.

"Если желающих пойти в 84-ю школу не будет, тогда отправим всех первоклассников в школу № 114, там достаточно мест. Порядка 60 родителей уже забрали заявления из 135-й и 136-й школ и подали в 114-ю, потому что там организован подвоз. Но это временная мера, потому что сейчас идет строительство школы в квартале "2011", ее сдача планируется в следующем году. Как только школа будет сдана, дети смогут перейти в нее", – пояснила Наталья Михальчук.

Сейчас дополнительные детали перевозки школьников еще прорабатываются, администрация города находит на это средства, отметила чиновница.

Кроме того, Наталья Михальчик отметила, что сейчас нехватка мест в школах есть в гимназии № 40, в школах № 135 и № 136 и других. Чтобы решить эту проблему, в Барнауле организовали 876 новых мест в школах, из бюджета города на это потратили порядка 10 млн рублей. Количество мест в школах увеличили благодаря организации отдельных помещений для первоклассников и за счет увеличения количества детей в классах. Так, максимальное количество учеников в классах увеличили с 36 до 38 человек. В менее востребованные школы набирают максимум по 34 ребенка, отметила Наталья Михальчук.

Всего же в 2023 году в первые классы планируется принять 10,5 тысячи учеников – это примерно на 200 человек больше, чем в прошлом году. На данный момент родители подали почти 9,5 тысячи заявлений на прием детей в школы, 30 сентября закончился первый этап зачислений, второй будет идти с 6 июля по 5 сентября.