Часть барнаульских первоклассников будут возить в школы на автобусах с 1 сентября
Для перевозок детей, не зачисленных в ближайшие к дому школы, выделят четыре автобуса
03 июля 2023, 06:53, ИА Амител
Барнаульских первоклассников из микрорайонов "Времена года" квартала "2010" и из микрорайона "Норд" квартала "211/2", которым не хватило мест в ближайших к дому школах, будут возить на автобусах в другие учебные учреждения. Об этом рассказала заместитель председателя комитета по образованию Барнаула Наталья Михальчук.
По словам чиновницы, всего для подвоза детей городские власти выделят четыре автобуса. Они будут "подбирать" первоклассников на ул. Взлетной и отвозить их либо в школу № 114, либо в школу № 84, если в первой не хватит мест. Воспользоваться автобусами смогут, например, те дети, которые не смогли попасть в школы № 135 и № 136.
"Если желающих пойти в 84-ю школу не будет, тогда отправим всех первоклассников в школу № 114, там достаточно мест. Порядка 60 родителей уже забрали заявления из 135-й и 136-й школ и подали в 114-ю, потому что там организован подвоз. Но это временная мера, потому что сейчас идет строительство школы в квартале "2011", ее сдача планируется в следующем году. Как только школа будет сдана, дети смогут перейти в нее", – пояснила Наталья Михальчук.
Сейчас дополнительные детали перевозки школьников еще прорабатываются, администрация города находит на это средства, отметила чиновница.
Кроме того, Наталья Михальчик отметила, что сейчас нехватка мест в школах есть в гимназии № 40, в школах № 135 и № 136 и других. Чтобы решить эту проблему, в Барнауле организовали 876 новых мест в школах, из бюджета города на это потратили порядка 10 млн рублей. Количество мест в школах увеличили благодаря организации отдельных помещений для первоклассников и за счет увеличения количества детей в классах. Так, максимальное количество учеников в классах увеличили с 36 до 38 человек. В менее востребованные школы набирают максимум по 34 ребенка, отметила Наталья Михальчук.
Всего же в 2023 году в первые классы планируется принять 10,5 тысячи учеников – это примерно на 200 человек больше, чем в прошлом году. На данный момент родители подали почти 9,5 тысячи заявлений на прием детей в школы, 30 сентября закончился первый этап зачислений, второй будет идти с 6 июля по 5 сентября.
08:56:47 03-07-2023
Бедные учителя, 38 первоклассников - это жесть. И о каком уровне образования будет идти речь? Это хорошо, если в таком классе не будет ребёнка с ОВЗ. Иначе - ужас.
09:20:02 03-07-2023
Мавруша (08:56:47 03-07-2023) Бедные учителя, 38 первоклассников - это жесть. И о каком ур... Ничего, вон, уже планируют их "воспитывать трудом" с первого класса. Так что обойдутся без образования, нафиг оно вообще) Молиться, трудиться, рожать. А кто не рожает, тот в армию.
15:01:59 03-07-2023
Мавруша (08:56:47 03-07-2023) Бедные учителя, 38 первоклассников - это жесть. И о каком ур... Ну как сказать, у нас в первом классе в 1980 г было 40 человек, весь класс был из одного вновь построенного дома, как и все остальные классы в основном. И ничего, выучились, кто хотел, высшее образование у многих, уважаемые в городе люди с хорошим достатком. А вам лишь бы поныть как всегда.
16:48:28 03-07-2023
Гость (15:01:59 03-07-2023) Ну как сказать, у нас в первом классе в 1980 г было 40 челов... Я пошла в первый класс в 1979 году в небольшом городке. В классе было 15 человек, потом переехали в Барнаул, в классе было уже около 30 человек, точно не помню. Поэтому разницу почувствовала сразу, учителя на всех не хватало. Училась хорошо, кстати, Вы правы, кому учиться хочется, тот учится. Сейчас я педагог и что такое 36 человек в начальной школе, ощущаю на своей шкуре. И давайте не будем забывать, что инклюзивное образование внедрили не так давно. В советской школе его не было. Дети с ОВЗ, как правило, отнимают много времени. Так что про моё нытьё говорить не надо, просто я в этой теме слишком хорошо компетентна.
08:59:27 10-07-2023
Гость (15:01:59 03-07-2023) Ну как сказать, у нас в первом классе в 1980 г было 40 челов... Нать будут как раз какие, как вы, когда начнется учебный процесс. Каждому нужен будет индивидуальный подход к своему ребенку, чего просто невозможно сделать в таких условиях. Учитель начальных классов станет урокодателелем.
14:48:32 03-07-2023
А что, на трамвае уже нельзя в школу поехать? Учился в 69 школе, к нам съезжались со всего города, одно время даже с Алтайки и с Зудилова. Те, кто побогаче, привозили детей на машинах, иногда даже с шофёром. Те, кто попроще, тряслись в утренних маршрутках. В старших классах пацаны на великах гоняли.