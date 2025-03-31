Прогноз "не очень-то благоприятный". У Паши Техника поражено почти 100% легких

Его состояние "ближе к крайней степени тяжести"

31 марта 2025, 15:51, ИА Амител

Паша Техник / Скриншот из видео YouTube-канала "Плюшки"

У рэпера Паши Техника (настоящая фамилия – Ивлев) поражено почти 100% легких. Об этом заявил проект "Выжившие" в Telegram-канале – артист находится в состоянии "ближе к крайней степени тяжести", а прогноз "не очень-то благоприятный".

"Лежит с пневмонией, поражение почти 100% – скорее всего, даже 100%. Неясно, какой этиологии, но по анализам это похоже на бактериальную. С полиорганной недостаточностью, с септическим шоком, на ИВЛ, на ЭКМО – это экстракорпоральный метод оксигенации, когда легкие не справляются", – говорится в аудиосообщении, опубликованном в канале.

Также у Техника наблюдаются грубые нарушения баланса электролитов в организме и проблемы с печенью.

Напомним, что рэпер уже несколько дней находится в коме в одной из больниц Таиланда. Тайские медики диагностировали у Паши Техника множественные поражения: пневмонию, сепсис, полиорганную недостаточность, а также острый респираторный дистресс-синдром.