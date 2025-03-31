Прогноз "не очень-то благоприятный". У Паши Техника поражено почти 100% легких
Его состояние "ближе к крайней степени тяжести"
31 марта 2025, 15:51, ИА Амител
У рэпера Паши Техника (настоящая фамилия – Ивлев) поражено почти 100% легких. Об этом заявил проект "Выжившие" в Telegram-канале – артист находится в состоянии "ближе к крайней степени тяжести", а прогноз "не очень-то благоприятный".
"Лежит с пневмонией, поражение почти 100% – скорее всего, даже 100%. Неясно, какой этиологии, но по анализам это похоже на бактериальную. С полиорганной недостаточностью, с септическим шоком, на ИВЛ, на ЭКМО – это экстракорпоральный метод оксигенации, когда легкие не справляются", – говорится в аудиосообщении, опубликованном в канале.
Также у Техника наблюдаются грубые нарушения баланса электролитов в организме и проблемы с печенью.
Напомним, что рэпер уже несколько дней находится в коме в одной из больниц Таиланда. Тайские медики диагностировали у Паши Техника множественные поражения: пневмонию, сепсис, полиорганную недостаточность, а также острый респираторный дистресс-синдром.
16:04:34 31-03-2025
аминь.
16:06:01 31-03-2025
Кто это?
17:01:22 31-03-2025
Олег (16:06:01 31-03-2025) Кто это?... жаль, что вы редко сюда заглядывает. тут про него через день пишут. рэпер- Гарик перешедший на ЗОЖ, с его же слов
08:51:44 01-04-2025
Все, что я узнала про инстасамку, бузову и моргеншерна, я узнал против своей воли, но это не сравнимо с тем, что происходит с этим пашей... Кто это????
09:45:00 01-04-2025
Отдельной строкой в биографии Техника числятся проблемы с законом и наркотики. По данным из открытых источников, в 2008 году его арестовали по обвинению в хранении и распространении запрещенных веществ. В 2019-м Ивлева лишили водительских прав за ДТП в состоянии алкогольного опьянения, следует из общедоступных сведений. В следующем году Техника задержали в Балашихе за повторный инцидент, а после — вынесли приговор на 11 месяцев, он вышел из тюрьмы в августе 2021 года.
11:26:38 01-04-2025
донаркоманился