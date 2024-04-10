Прогноз неблагоприятный. В Алтайском крае ожидают сложный пожароопасный сезон

Рост числа пожаров прогнозируют в мае. В этот месяц температура превысит норму на 2-3 градуса

10 апреля 2024, 15:39, ИА Амител

Пожары. Леса. Алтайский край / Фото: unsplash.com

Предстоящий пожароопасный сезон в Алтайском крае может стать непростым из-за климатических условий. По прогнозам синоптиков, в первые теплые месяцы температура воздуха в регионе будет выше нормы, что приведет к росту числа пожаров. Об этом стало известно во время заседания в правительстве региона 10 апреля.

По прогнозам "Авиалесоохраны" РФ, в апреле пожароопасная ситуация среди регионов Сибири сложится только в Алтайском крае, сообщил замгубернатора региона Александр Лукьянов. Речь идет о трех районах – Угловском, Ключевском, Кулундинском.

В мае в Алтайском крае ожидается чрезвычайная пожароопасность. По прогнозам Гидрометцентра, температура будет выше нормы на два-три градуса. В июне-июле ситуация стабилизируется, а августе вновь станет неблагоприятной. К концу лета синоптики прогнозируют температуру, превышающую норму на 2-2,5 градуса, в западных районах – на один, сообщил спикер.

"Прогноз неблагоприятный. Учитывая прогнозируемое количество осадков, высока вероятность повышенной пожароопасности в мае, июне, августе, сентябре", – подчеркнул Лукьянов.

Пожароопасный сезон стартовал в Алтайском крае 5 апреля в шести районах края: Волчихинском, Егорьевском, Ключевском, Михайловском, Рубцовском, Угловском. На остальной территории края он будет введен 12 апреля.

Подробнее о том, как Алтайский край готовится к пожароопасному сезону 2024 и почему региону не удается проходить "жаркий" период без последствий, – читайте в материале amic.ru 11 апреля.