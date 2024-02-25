В Алтайском крае усилят патрулирование лесов для профилактики пожаров

Как отметил Томенко, власти изучают, как шла борьба с возгораниями в лесах в предыдущие годы, и делают выводы

25 февраля 2024, 12:55, ИА Амител

Лесной пожар / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Количество патрулирований лесов в 2024 году для профилактики пожаров вырастет на треть, – с 6 тысяч до 8 тысяч, — а объем авиационной разведки вырастет почти на 10% – с 600 до 650 летных часов. Об этом в интервью "Вестям Алтай" рассказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

По словам Томенко, в конце 2023 года на лесных участках дополнительно создали три пожарных резервуара для заправки водой техники. В этом году появятся еще два. Кроме того, лесопожарной техникой усилили группировки лесных пожарных формирований юго-западной части края. Все эти меры были предусмотрены в плане основных мероприятий по подготовке Алтайского края к пожароопасному сезону 2024 года.

Губернатор напомнил, что 2023 год был сложным с точки зрения природных пожаров. Некоторые крупные возгорания нельзя было предотвратить. Они сопровождались неблагоприятными погодными условиями – ветром, жарой и отсутствием осадков. Общая площадь, пройденная огнем, составила 23 тысячи гектаров, тогда как в 2022 году она была в два раза ниже – 10 тысяч гектаров. Вместе с тем количество пожаров в 2023 году по сравнению с 2022 годом снизилось в два раза.

Глава региона отметил, что власти делают выводы, как шла борьба с пожарами в предыдущие годы и делают шаги по совершенствованию системы предотвращения и тушения лесных возгораний.

"Из 276 пожаров, которые были в крае в прошлом году, в первые сутки обнаружены 256. То есть 90% пожаров потушены в самом начале. Те немногие крупные пожары, с которыми погода не давала бороться, осложнили ситуацию в регионе. Поэтому этот вопрос всегда в зоне моего внимания, правительства края, регионального Министерства природных ресурсов и экологии при взаимодействие с федеральными структурами", – заключил Томенко.