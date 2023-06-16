Программа "Давай поженимся!" вернется в эфир Первого канала
Съемки новых серий проекта начнутся 19 июня
16 июня 2023, 14:50, ИА Амител
Кадр из видео
Развлекательная программа "Давай поженимся!" вернется на телеэкраны. Об этом сообщает StarHit.
После начала спецоперации шоу убрали из эфирной сетки Первого канала, как и ряд других передач, однако генеральный продюсер Константин Эрнст подтвердил информацию о том, что программа вернется в эфир.
"Съемки программы "Давай поженимся" начинаются 19 июня. Где-то в конце месяца она вернется в эфир по многочисленным просьбам российских телезрителей", – сказал Эрнст.
Предполагается, что состав ведущих останется прежним.
14:53:04 16-06-2023
еще кто то смотрит телевизор?
14:59:03 16-06-2023
Гость (14:53:04 16-06-2023) еще кто то смотрит телевизор?... Я иногда смотрю. Но только не подобные шоу.
15:12:22 16-06-2023
Эта женщина у меня стойко ассоциируется с "...сина". А ведь так хорошо снялась в фильме Жестокий романс.
16:43:35 16-06-2023
Гость (15:12:22 16-06-2023) Эта женщина у меня стойко ассоциируется с "...сина". А ведь ... ]Повзрослевашая, она так назвала бы Карандышева.
15:27:56 16-06-2023
Кто эти многочисленные телезрители ?