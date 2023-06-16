Программа "Давай поженимся!" вернется в эфир Первого канала

Съемки новых серий проекта начнутся 19 июня

16 июня 2023, 14:50, ИА Амител

Кадр из видео

Развлекательная программа "Давай поженимся!" вернется на телеэкраны. Об этом сообщает StarHit.

После начала спецоперации шоу убрали из эфирной сетки Первого канала, как и ряд других передач, однако генеральный продюсер Константин Эрнст подтвердил информацию о том, что программа вернется в эфир.

"Съемки программы "Давай поженимся" начинаются 19 июня. Где-то в конце месяца она вернется в эфир по многочисленным просьбам российских телезрителей", – сказал Эрнст.

Предполагается, что состав ведущих останется прежним.