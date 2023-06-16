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Программа "Давай поженимся!" вернется в эфир Первого канала

Съемки новых серий проекта начнутся 19 июня

16 июня 2023, 14:50, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

Развлекательная программа "Давай поженимся!" вернется на телеэкраны. Об этом сообщает StarHit.

После начала спецоперации шоу убрали из эфирной сетки Первого канала, как и ряд других передач, однако генеральный продюсер Константин Эрнст подтвердил информацию о том, что программа вернется в эфир.

"Съемки программы "Давай поженимся" начинаются 19 июня. Где-то в конце месяца она вернется в эфир по многочисленным просьбам российских телезрителей", – сказал Эрнст.

Предполагается, что состав ведущих останется прежним.

культура

Комментарии 5

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Гость

14:53:04 16-06-2023

еще кто то смотрит телевизор?

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Гость

14:59:03 16-06-2023

Гость (14:53:04 16-06-2023) еще кто то смотрит телевизор?... Я иногда смотрю. Но только не подобные шоу.

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Гость

15:12:22 16-06-2023

Эта женщина у меня стойко ассоциируется с "...сина". А ведь так хорошо снялась в фильме Жестокий романс.

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Гость

16:43:35 16-06-2023

Гость (15:12:22 16-06-2023) Эта женщина у меня стойко ассоциируется с "...сина". А ведь ... ]Повзрослевашая, она так назвала бы Карандышева.

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Гость

15:27:56 16-06-2023

Кто эти многочисленные телезрители ?

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