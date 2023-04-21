"Программная инженерия". Где получить российско-китайский диплом

Ещё одну образовательную программу реализуют АлтГТУ и университет КНР Neusoft

21 апреля 2023, 12:00, ИА Амител

Студенты / Фото: Lifestylememory / freepik.com

АлтГТУ им. И.И. Ползунова и Даляньский университет информатики КНР Neusoft* договорились о реализации совместной образовательной программы по направлению подготовки "Программная инженерия" с предоставлением двойных дипломов.

Алтайский технический вуз и Neusoft ещё в 2010 году организовали программу двойных дипломов по направлению "Бизнес-информатика". Теперь с 2023 года вузы впервые осуществят набор на новое направление по программной инженерии. Обучение предполагает интенсивную языковую подготовку и двухгодичную стажировку в китайском университете. После окончания программы студенты получат два диплома.

"Также с Даляньским университетом информатики Neusoft мы продолжим сотрудничество по академическим обменам студентов и преподавателей, будем организовывать лингвистические курсы. Кроме того, мы определили общие темы для подготовки научных проектов для участия в международных грантовых программах", – сказал ректор АлтГТУ Андрей Марков.

Для согласования совместного учебного плана в политехнический вуз приезжал заместитель декана факультета международного образования, директор департамента бизнеса Восточной Европы и Центральной Азии Даляньского университета информатики Neusoft Фэн Шисюань.





Андрей Марков и Фэн Шисюань

Он прибыл в Россию на прошлой неделе с единственной целью – встретиться с руководством Российской академии народного хозяйства и государственной службы, Российского университета дружбы народов и Алтайского государственного технического университета и договориться о сотрудничестве.

*Neusoft ("Ньюсофт")