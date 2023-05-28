Программу обновления ЖКХ реализуют в Алтайском крае
Изменения коснутся систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения
28 мая 2023, 19:30, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин анонсировал масштабную программу обновления ЖКХ в нескольких регионах, включая Алтайский край. Об этом он написал в своём телеграм-канале.
Он отметил, что в регионах усовершенствуют 215 км инженерных сетей, за счёт чего более 206 тысяч человек будут получать более качественные услуги.
Вместе с Алтайским краем программу будут реализовывать в Курской области и Хабаровском крае.
В рамках работы обновят системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.
20:26:31 28-05-2023
За чей счет банкет? Небось, опять отдадут сети в концессию очередной компании "Рога и копыта" с разрешением повышать тарифы когда захочется и насколько захочется? Соорудят этакий метод альтернативного водопровода - благо, в крае опыт уже имеется...
20:27:30 28-05-2023
То есть государство безвозмездно выдаст деньги собственникам работающим в этой отрасли. Повезло. Вот где бизнес надо было мутить)
21:54:57 28-05-2023
На сколько коммуналка повысится?
22:25:43 28-05-2023
В регионах усовершенствуют 215 км инженерных сетей Какова протяженность коммунальных сетей в Барнауле? Пр-т Ленина около 8 км, для масштаба. Манипуляторы.. Ха-ха
15:38:40 29-05-2023
А на фото, по трации вообще индивидуальный газовый котёл, не имеющий ничего даже отдалённо общего к сфере ЖКХ
16:45:24 29-05-2023
Распил дело серьезное! Удачи вам казнокрады