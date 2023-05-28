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Программу обновления ЖКХ реализуют в Алтайском крае

Изменения коснутся систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения

28 мая 2023, 19:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин анонсировал масштабную программу обновления ЖКХ в нескольких регионах, включая Алтайский край. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

Он отметил, что в регионах усовершенствуют 215 км инженерных сетей, за счёт чего более 206 тысяч человек будут получать более качественные услуги.

Вместе с Алтайским краем программу будут реализовывать в Курской области и Хабаровском крае.

В рамках работы обновят системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. 

Алтайский край

Комментарии 6

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Гость

20:26:31 28-05-2023

За чей счет банкет? Небось, опять отдадут сети в концессию очередной компании "Рога и копыта" с разрешением повышать тарифы когда захочется и насколько захочется? Соорудят этакий метод альтернативного водопровода - благо, в крае опыт уже имеется...

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Гость

20:27:30 28-05-2023

То есть государство безвозмездно выдаст деньги собственникам работающим в этой отрасли. Повезло. Вот где бизнес надо было мутить)

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Гость

21:54:57 28-05-2023

На сколько коммуналка повысится?

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Олег

22:25:43 28-05-2023

В регионах усовершенствуют 215 км инженерных сетей Какова протяженность коммунальных сетей в Барнауле? Пр-т Ленина около 8 км, для масштаба. Манипуляторы.. Ха-ха

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Гость

15:38:40 29-05-2023

А на фото, по трации вообще индивидуальный газовый котёл, не имеющий ничего даже отдалённо общего к сфере ЖКХ

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Сергей

16:45:24 29-05-2023

Распил дело серьезное! Удачи вам казнокрады

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