Программу обновления ЖКХ реализуют в Алтайском крае

Изменения коснутся систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения

28 мая 2023, 19:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин анонсировал масштабную программу обновления ЖКХ в нескольких регионах, включая Алтайский край. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

Он отметил, что в регионах усовершенствуют 215 км инженерных сетей, за счёт чего более 206 тысяч человек будут получать более качественные услуги.

Вместе с Алтайским краем программу будут реализовывать в Курской области и Хабаровском крае.

В рамках работы обновят системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.