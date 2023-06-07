Прохожий спас ребёнка из горящей машины в Подмосковье
Девочка была заперта в автомобиле
07 июня 2023, 22:40, ИА Амител
Кадр из видео
В Подмосковье прохожий спас 11-летнюю девочку из горящего автомобиля. Об этом сообщает Shot.
Всё произошло на улице Чайковского в Ступино. Молодой человек шел по двору, когда увидел горящий Volkswagen. Внутри сидела девочка.
Парень взял кирпич, разбил окно и вытащил ребенка наружу.
Почему загорелась машина и почему девочка оказалась заперта, выясняют правоохранители.
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