Прохожий спас ребёнка из горящей машины в Подмосковье

Девочка была заперта в автомобиле

07 июня 2023, 22:40, ИА Амител

Кадр из видео

В Подмосковье прохожий спас 11-летнюю девочку из горящего автомобиля. Об этом сообщает Shot.

Всё произошло на улице Чайковского в Ступино. Молодой человек шел по двору, когда увидел горящий Volkswagen. Внутри сидела девочка.

Парень взял кирпич, разбил окно и вытащил ребенка наружу.

Почему загорелась машина и почему девочка оказалась заперта, выясняют правоохранители.