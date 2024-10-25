Проиндексированные пенсии получат россияне уже в декабре

На индексацию выплат работающим пенсионерам направят около 106 млрд рублей

25 октября 2024, 12:45, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

Некоторые российские пенсионеры смогут получить проиндексированные выплаты уже в декабре. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Досрочно получить пенсии могут те, у кого выплата приходится на начало января.

Руководитель Социального фонда России Сергей Чирков сообщил, что на индексацию выплат работающим пенсионерам выделили порядка 106 млрд руб. Также он подчеркнул, что фонд располагает средствами для январской индексации.

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в 2025 году средний размер страховой пенсии составит около 24 тыс. руб. Выплаты проиндексируют на уровень инфляции, сложившейся в 2024 году.