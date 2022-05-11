18-летний парень погиб под поездом в Алтайском крае

В Алтайском крае следователи проводят проверку по факту гибели 18-летнего жителя Топчихи под колёсами грузового поезда, сообщают в Восточном межрегиональном управлении СК.

Инцидент случился на перегоне Топчиха — Алейская в ночь на 10 мая. Молодой человек угодил под железнодорожный состав, когда переходил пути по нерегулируемому ж/д переезду.

«В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в ведомстве.

Напомним, 1 мая в Алтайском крае на перегоне Южный — Штабка поезд насмерть сбил пьяного мужчину.