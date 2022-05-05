Пьяный мужчина погиб под поездом в Алтайском крае
Инцидент случился утром 1 мая на перегоне Южный — Штабка
5 мая 2022, 11:51
В Алтайском крае на минувших выходных погиб мужчина под колёсами поезда, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СФО.
Инцидент случился утром 1 мая на железнодорожном перегоне Южный — Штабка.
«Прибывшие на место сотрудники транспортной полиции установили, что 31-летний житель Павловского района Алтайского края находился в колее железнодорожного пути», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, на момент аварии сельчанин был пьян, на звуковые сигналы поезда не реагировал. Экстренное торможение состава не помогло избежать трагедии, и мужчина погиб на месте.
Ранее в Новосибирске мусоровоз насмерть задавил 83-летнего мужчину. Грузовик на момент происшествия двигался задним ходом.
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