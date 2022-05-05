Пьяный мужчина погиб под поездом в Алтайском крае

В Алтайском крае на минувших выходных погиб мужчина под колёсами поезда, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СФО.

Инцидент случился утром 1 мая на железнодорожном перегоне Южный — Штабка.

«Прибывшие на место сотрудники транспортной полиции установили, что 31-летний житель Павловского района Алтайского края находился в колее железнодорожного пути», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, на момент аварии сельчанин был пьян, на звуковые сигналы поезда не реагировал. Экстренное торможение состава не помогло избежать трагедии, и мужчина погиб на месте.

Ранее в Новосибирске мусоровоз насмерть задавил 83-летнего мужчину. Грузовик на момент происшествия двигался задним ходом.