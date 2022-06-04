23-летний парень погиб в ДТП на алтайской трассе

Молодой человек насмерть разбился на легковом автомобиле в Республике Алтай, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Авария случилась 4 июня в Майминском районе.

«23-летний житель Алтайского края, управляя автомобилем Honda Fit, двигаясь со стороны села Майма в направлении Бийска, не справился с управлением, в результате чего допустил съезд с проезжей части в кювет с последующим опрокидыванием транспорта», — рассказали в полиции.

Фото: 04.мвд.рф

От полученных травм парень скончался на месте до приезда медиков, его 25-летний пассажир выжил, доставлен в приёмный покой республиканской больницы. Полицейские проводят проверку.

Ранее в МВД рассказали подробности жёсткой аварии, которая произошла 3 июня в селе Соузга.