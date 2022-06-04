Стали известны подробности страшного ДТП в Горном Алтае

Обошлось без жертв

4 июня 2022, 11:30, Никита Черников

Четыре человека, в том числе ребенок, пострадали в ДТП в селе Соузга в Республике Алтай, сообщили в региональном МВД.

Авария случилась 3 июня около 09:25. По данным полиции, 28-летний житель Майминского района, не имеющий водительских прав прав, ехал на Toyota Avensis в сторону Манжерока, но по пути не выдержал безопасную дистанцию и врезался в движущийся перед ним УАЗ «Патриот», которым управлял 34-летний житель Кузбасса.

От удара Toyota Avensis отбросило встречную на полосу и там автомобиль столкнулся с ВАЗ-21101, за рулем которого был 62-летний житель Омска.

Фото: 04.мвд.рф

«В результате ДТП в приемный покой республиканской больницы были госпитализированы: водитель автомобиля Toyota Avensis, водитель и два пассажира автомобиля ВАЗ-21101, в том числе 6-летняя жительница Майминского района», — говорится в сообщении.

Уточняется, что водитель УАЗа был трезвый, у остальных автомобилистов взяли кровь для проведение анализа на наличие алкоголя. По факту аварии полицейские проводят проверку.

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