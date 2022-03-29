24-летний житель Алтайского края погиб во время спецоперации на Украине

24-летний уроженец Усть-Пристанского района Алтайского края скончался в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщила местная газета «Авангард».

Сергей Турушкин погиб 15 марта во время миномётного обстрела. Он получил осколочное ранение в Черниговской области.

«25 марта в селе Елбанка прошли торжественные похороны Сергея Турушкина с соблюдением всех воинских почестей и участием военного оркестра войсковой части города Рубцовска и почётного караула», — рассказали в местной газете.

С погибшим простились у памятника воинам, погибшим в ходе Великой Отечественной войны. На церемонии прощания присутствовали друзья, однополчане и представители воинской части, в которой служил Сергей.

Ранее в Минобороны рассказали о том, что в ходе спецоперации погиб 1351 российский военнослужащий. Ещё 3825 получили ранения.