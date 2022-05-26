26-летняя жительница Барнаула поверила мошенникам и отдала им 1,3 млн рублей

26-летняя жительница Барнаула стала жертвой мошенников и лишилась крупной суммы денег, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Девушка рассказала правоохранителям, что ей позвонил незнакомец и, представившись сотрудником службы безопасности банка, заявил, что неизвестные пытаются оформить на её имя кредит. Для блокировки подозрительной операции он посоветовал горожанке самой взять заём и перевести всю сумму на «безопасный счёт».

«Потерпевшая поверила словам мнимого сотрудника банка и через мобильное приложение оформила на себя кредит в размере 1 345 000 рублей», — говорится в сообщении.

В результате полицейские возбудили дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое в особо крупном размере»). Злоумышленников ищут.

Ранее в Алтайском крае мошенник обманул сельского любителя интимных услуг.