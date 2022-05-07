32-летний житель села Озерки погиб во время спецоперации на Украине

32-летний житель села Озерки Тальменского района погиб во время спецоперации на Украине. О гибели Дмитрия Тараскина рассказали в местной администрации.

Обстоятельства гибели мужчины неизвестны, однако сообщается, что он получил огнестрельное ранение во время «выполнения специальных (боевых) задач».

Дмитрий Тараскин окончил Озерскую СОШ в 2011 году.

«Служил разведчиком — санитаром 1 отделения альфа группы специального назначения 3 роты специального назначения в/ч 43734 войсковой части 31681», — сказано в сообщении администрации сельсовета.

Ранее сообщалось, что во время спецоперации погиб 24-летний уроженец Усть-Пристанского района Сергей Турушкин. Он получил осколочное ранение во время миномётного обстрела.