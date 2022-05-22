36 человек тушили крупный пожар в садоводстве под Барнаулом

Крупный пожар произошел в садоводстве «Алтай» в ночь на 22 мая. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.

«Открытым огнем горела баня и надворные постройки. Площадь пожара составила порядка 100 кв. м», — сказано в сообщении.

Сразу после прибытия на место, спасатели начали препятствовать тому, чтобы огонь распространился на другие участки. Участие в тушении принимали 36 человек личного состава и 8 единиц техники.

Предположительной причиной пожара послужило неправильное устройство или неисправность печи и дымохода. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что при пожаре в барнаульской многоэтажке спасатели эвакуировали двух человек.