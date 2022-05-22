В Барнауле пожарные спасли двух человек из горящей пятиэтажки

Пожар произошёл в барнаульской пятиэтажке по улице Молодёжной. Подробности происшествия рассказали в региональном главке МЧС.

Возгорание случилось в квартире на четвёртом этаже, а общая площадь пожара составила 30 квадратных метров. Сгорела комната и балкон.

«Работало четыре многофункциональных ствола, пять звеньев газодымозащитной службы», — уточнили в МЧС.

Пожарные вывели одного человека по лестничным пролётам, а для эвакуации ещё одного человека использовали автолестницу.

Ранее сообщалось, что при пожаре в Новоалтайске пожарные спасли 29 человек.