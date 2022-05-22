В Барнауле пожарные спасли двух человек из горящей пятиэтажки
В квартире на четвёртом этаже сгорела комната и балкон
22 мая 2022, 10:14, Илья Звягинцев
Пожар произошёл в барнаульской пятиэтажке по улице Молодёжной. Подробности происшествия рассказали в региональном главке МЧС.
Возгорание случилось в квартире на четвёртом этаже, а общая площадь пожара составила 30 квадратных метров. Сгорела комната и балкон.
«Работало четыре многофункциональных ствола, пять звеньев газодымозащитной службы», — уточнили в МЧС.
Пожарные вывели одного человека по лестничным пролётам, а для эвакуации ещё одного человека использовали автолестницу.
Ранее сообщалось, что при пожаре в Новоалтайске пожарные спасли 29 человек.
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