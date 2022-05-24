50 молодых сосен исчезли с территории у ТРЦ «Ривьера» в Бийске

50 молодых сосен, которые росли у ТРЦ «Ривьера» в Бийске, бесследно пропали. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Председатель городской общественной организации «Дети войны» Нина Крапчатова рассказала о том, что после того как деревья высадили, за ними никто не ухаживал. Из-за этого молодые растения погибли.

Ещё на прошлой неделе горожане видели сухие стволы и осыпавшуюся хвою, но сейчас все саженцы выкопаны.

Представители торгового центра не знают, куда увезли деревья.

Ранее сообщалось, что более трёх тысяч деревьев высадили на Рождественской аллее в Косихе. Место украсили соснами и новым для села маньчжурским орехом. Озеленительными работами занимались представители группы компаний «Союз», которая выступила инициатором акции.