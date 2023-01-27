6-летний ребёнок пострадал при столкновении грузовика с легковушкой на Алтае

К административной ответственности привлекли водителя большегруза

27 января 2023, 11:45, ИА Амител

Фото: 04.мвд.рф

В Майминском районе Республики Алтай при столкновении двух автомобилей пострадал шестилетний пассажир, сообщили в МВД региона.

Авария случилась 25 января около 15:30 в селе Соузга. 42-летний водитель грузовика Howo не выдержал безопасную дистанцию и врезался в движущуюся впереди Toyota Caldina.

"В результате ДТП шестилетний пассажир Toyota с ушибом лобной области был доставлен в республиканскую детскую больницу. Госпитализация ему не потребовалась. В момент совершения ДТП ребёнок находился в детском удерживающем устройстве", – рассказали в ведомстве.

В отношении водителя грузовика вынесли постановление об административном деле по ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ ("Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги").