На Алтае автомобиль улетел в кювет и перевернулся
Авария случилась неподалёку от села Тюменцево
27 января 2023, 09:15, ИА Амител
Фото: vk.com/izvestiy_kamen
В Алтайском крае легковой автомобиль вылетел в кювет с проезжей части и перевернулся. О происшествии сообщается в паблике "Каменские новости. Камень-на-Оби".
Авария произошла накануне на повороте на село Тюменцево.
На опубликованных кадрах видно, что машина не получила серьёзных повреждений. При помощи спецтехники легковушку вытащили.
О пострадавших и обстоятельствах происшествия не уточняется.
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