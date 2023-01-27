На Алтае автомобиль улетел в кювет и перевернулся

Авария случилась неподалёку от села Тюменцево

27 января 2023, 09:15, ИА Амител

Фото: vk.com/izvestiy_kamen

В Алтайском крае легковой автомобиль вылетел в кювет с проезжей части и перевернулся. О происшествии сообщается в паблике "Каменские новости. Камень-на-Оби".

Авария произошла накануне на повороте на село Тюменцево.

На опубликованных кадрах видно, что машина не получила серьёзных повреждений. При помощи спецтехники легковушку вытащили.

О пострадавших и обстоятельствах происшествия не уточняется.