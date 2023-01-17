67-летняя жительница Алтая украла кошелёк с деньгами и попалась полиции

В бумажнике было 25 тысяч рублей

17 января 2023, 13:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Бийске полицейские задержали подозреваемую в краже кошелька, в котором было больше 25 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

33-летняя потерпевшая обратилась в дежурную часть и рассказала, что днём пошла в магазин за продуктами и, когда выбирала товар, положила бумажник с наличными на полку с конфетами. Пока аксессуар был вне поля зрения, его украли.

Стражи правопорядка выяснили, что к преступлению причастна 67-летняя местная жительница. Она уже признала свою вину. Уголовное дело возбудили по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину").