Алтайская пенсионерка в надежде на "быстрые деньги" отдала мошенникам почти 1 млн рублей

Сельчанка знала из памяток о том, как людей обманывают аферисты, но когда сама оказалась в их лапах, ничуть не усомнилась

17 января 2023, 11:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Калманском районе Алтайского края 63-летняя сельчанка перевела мошенникам 985 тысяч рублей, сообщили в региональном главке МВД.

Со слов женщины, в середине декабря 2022 года она увидела объявление в интернете "Как заработать быстрые деньги" на одной из страниц газоперерабатывающей компании, а затем заполнила анкету, где указала личные данные. В тот же день пенсионерке позвонил незнакомец – якобы сотрудник этой фирмы – и предложил перевести 20 тысяч рублей в качестве первого взноса.

"Далее женщина без сомнения в течение 18 дней пятью переводами пополнила счёт мошенника на 965 тысяч рублей. При этом для последнего перевода заняла 50 тысяч рублей у знакомого", – рассказали в полиции.

Потерпевшая знала о существовании подобных обманных схем из памяток, однако, желая заработать на платформе крупной компании, даже не заподозрила, что это могут быть мошенники.

В итоге сельчанка обратилась в полицию. Уголовное дело возбудили по статье о мошенничестве, совершённом в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ).