92 человека заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки

Умер ещё один пациент

19 ноября 2022, 17:15, Никита Черников

В Алтайском крае за сутки выявили 92 случая заражения коронавирусом, госпитализированы 11 человек, сообщается на сайте «Стопкоронавирус.рф».

Из больниц выписали ещё 76 пациентов. Умер один заражённый.

В целом по стране на сегодня зарегистрировали 5 445 новых заболевших и 62 летальных исхода.

Ранее онкологи заявили, что одним из самых серьёзных последствий пандемии коронавируса станет массовое развитие рака.

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