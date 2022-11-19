92 человека заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки

В Алтайском крае за сутки выявили 92 случая заражения коронавирусом, госпитализированы 11 человек, сообщается на сайте «Стопкоронавирус.рф».

Из больниц выписали ещё 76 пациентов. Умер один заражённый.

В целом по стране на сегодня зарегистрировали 5 445 новых заболевших и 62 летальных исхода.

Ранее онкологи заявили, что одним из самых серьёзных последствий пандемии коронавируса станет массовое развитие рака.