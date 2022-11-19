92 человека заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки
Умер ещё один пациент
19 ноября 2022, 17:15, Никита Черников
В Алтайском крае за сутки выявили 92 случая заражения коронавирусом, госпитализированы 11 человек, сообщается на сайте «Стопкоронавирус.рф».
Из больниц выписали ещё 76 пациентов. Умер один заражённый.
В целом по стране на сегодня зарегистрировали 5 445 новых заболевших и 62 летальных исхода.
Ранее онкологи заявили, что одним из самых серьёзных последствий пандемии коронавируса станет массовое развитие рака.
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